NIKŠIĆ - Policija u Nikšiću uhapsila je Andriju Markovića (33) iz Zete, koji je osumnjičen za međunarodno krijumčarenje oko 124 kilograma marihuane.

"Policijski službenici su nakon sprovedenih vještačenja i operativnog rada obezbijedili dokaze koji ukazuju na sumnju da je A.M. učestvovao u krijumčarenju marihuane preko granice, odnosno da je povezan sa zapljenom veće količine marihuane, ukupne bruto mase 123,80 kilograma (116 PVC pakovanja), saopštili su iz Uprave policije Crne Gore.

Marihuana bila sakrivena u specijalno izrađenom bunkeru. Foto Uprava policije Crne Gore

Dodali su da su marihuanu 5. februara 2024. na graničnom prelazu Vraćenovići otkrili službenici Stanice granične policije I Nikšić i policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić.

Pronađena droga bila je sakrivena u specijalno izrađenom bunkeru u priključnom vozilu teretnog motornog vozila man, koji je vozio Podgoričanin Vasko Popović (33), koji je tada uhapšen i procesuiran.

Protiv Markovića je podnesena krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, prenosi RTCG.

"Sumnja se da je 116 pakovanja sa skoro 124 kilograma marihuane bilo namijenjeno međunarodnom krijumčarenju kroz Bosnu i Hercegovinu", navode iz UP.