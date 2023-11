Crna Gora na udaru opasnog nevremena

Crnu Gora dva dana na udaru je veoma snažnog nevremena, a u većem dijelu zemlje bilo je kiše i veoma obilnih pljuskova sa grmljavinom. U južnim, centralnim i istočnim predelima, na primorju i u Podgorici od juče su pale ogromne količine kiše. U mnogim predjelima palo je i preko 100 litara po kvadratnom metru, lokalno i preko 250, pa su nastale poplave i bujice. Pod vodom se našla i Podgorica.

Tokom dana obilni sneg padao je na sjeveru Crne Gore i veoma otežao saobraćaj, a Žabljak ostavio bez struje.

Temperarature se kreću od 0°C na sjeveru do 15°C na jugu zemlje.

Četvrtak će donijeti kratkotrajnu stabilizaciju, ali ne zadugo.

Već u petak slijedi još jedno veoma snažno pogoršanje vremena.

U petak se u svim predjelima Crne Gore očekuju kiša i pljuskovi sa grmljavinom, a padavine će se intenzivirati krajem dana.

Duvaće jak i olujni južni vetar.

U noći ka suboti i tokom subote pod uticajem veoma snažnog ciklona koji će se nalaziti uz obale primorja očekuju ekstremno obilne padavine.

Širom Crne Gore jaka kiša biće praćena veoma obilnim pljuskovima sa grmljavinom, a palo bi i do 100 litara, u južnim i centralnim predelima i do 200 litara, lokalno i preko 300 litara, što bi dovelo do poplava i bujica širom zemlje.

U noći ka suboti u planinam na sjeveru počeće da pada obilni snijeg, a u subotu obilni snijeg očekuje u svim sjevernim i centralnim predelima, kao i na planinama na jugu.

U planinskim predelima očekuje se da padne i do pola metra snega, a u nižim od 10 do 30 cm.

Centar ciklona premještaće se prema Grčkoj, a njegov položaj biće takav da će južni vetar biti u skretanju na sjeverni, pa se u subotu u cijeloj Crnoj Gori očekuje olujni sjeverni vetar, u južnim i centralnim predelima sa orkanskim udarima, a na Jadranu orkanska bura imaće udare iznad 120 km/j.

U petak će olujno jugo podizati višemetarske talase, koji će plaviti priobalna područja.

Ono što je zasigurno da će Crnu Goru tokom petka i subote zadesiti nevrijeme nalik uraganu i da će prijetiti opasnost i od materijalne štete.

Velikih problema biće i u saobraćaju, pa se ne preporučuje kretanje na put.

Smiravanje vremena očekuje se u noći ka nedjelji, pa će u nedjelju u južnim i centralnim predjelima biti suvo, a na sjeveru će i dalje padati snijeg, ali slabijeg intenziteta.

Novembar je mjesec u Crnoj Gori koji u prosjeku ima najveće količine padavina.

Pored Crne Gore, obilne padavine i nevreme nalik uraganskom očekuje se i na jugu Dalmacije i Hercegovine. Nevrijeme u nešto blažem obliku zahvatiće i Srbiju, naročito južnije predjele, a posebna pažnja biće usmjerena na rijeke koje dolaze iz Crne Gore, naročito na sliv Lima i Drine. Na Limu već ima velikih problema sa porastom vodostaja i poplava usljed padavina u prethodna dva dana, a još obilnije biće tokom petka i subote, tako da će zasigurno biti opasnosti od poplava u slivu Lima i na samom Limu.

