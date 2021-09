Crna Gora pooštrava mjere

Vlada Crne Gore je donijela nove mjere u borbi protiv epidemije korona virusa, koje će biti na snazi od 25. septembra do 8. oktobra.

"Nacionalna kovid potvrda izdaje se odmah poslije primanja druge doze vakcine i odmah će biti validna, odnosno - više ne mora da se čeka 14 dana od kompletne vakcinacije", kazao je direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić na današnjoj pres konferenciji, prenose Vijesti.

Osim za ulazak u tržne centre i unutrašnjost ugostiteljskih objekata, Nacionalna digitalna kovid potvrda je uslov i za ulazak u: poslovne centre; poslovne zgrade u okviru kojih posluju više od tri privredna subjekta; objekte koji se bave trgovinom neprehrambene robe, a čija površina prelazi više od 1.000 metara kvadratnih.

Vlasnici, korisnici i upravljači tih objekata dužni su da vrše kontrolu i odrede odgovornu osobu za poštovanje te mjere.

Broj prisutnih osobama na svadbama i drugim privatnim proslavama koje se organizuju u ugostiteljskim objektima, uz posjedovanje Nacionalne digitalne kovid potvrde, ograničava se na 50 - i u slučaju da se ceremonija održava na terasi ili u bašti, ili u unutrašnjosti ugostiteljskih objekata.

Dozvoljava se izvođenje muzike uživo u unutrašnjosti ugostiteljskih objekata uz obavezu da svi zaposleni, muzičari i gosti posjeduju Nacionalnu digitalnu potvrdu.

Nacionalna digitalna kovid potvrda je validna samo ukoliko osoba ispunjava jedan od propisanih uslova: da je u cijelosti vakcinisana, nezavisno od toga koliko je dana prošlo od revakcinacije; da osoba posjeduje negativan PCR test na Kovid-19 koji nije stariji od 72 sata ili pozitivan PCR test koji je stariji od 14 i nije stariji od 180 dana; da osoba posjeduje negativan brzi antigenski test koji nije stariji od 48 sati.

Od 9. oktobra potvrda uslov i za mega i hipermarkete

Galić je najavio da će za 14 dana, od 9. oktobra, Nacionalna digitalna kovid potvrda biti neophodna i za ulazak u objekte koji se bave prodajom i prehrambenih proizvoda, a koji imaju površinu od 1.000 i više metara kvadratnih.

Svi preminuli, mlađi od 40 godina, bili nevakcinisani

"Svi preminuli od posljedica Kovida-19, mlađi od 40 godina, bili su nevakcinisani protiv te bolesti", kazao je na današnjoj pres konferenciji direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić.

Rekao je da je devet od deset preminulih kovid pacijenata bilo nevakcinisano.

Svaki drugi odrasli građanin primio je makar jednu dozu vakcine protiv Kovida-19, a oko 45 procenata je u cijelosti vakcinisano, kazao je Galić.

"To je dobar rezultat s obzirom na to da je otpor prema vakcinaciji rastao godinama u Crnoj Gori", rekao je on.

(Telegraf.rs)