Crna Gora relaksirala mjere

PODGORICA - Ugostiteljski objekti u Crnoj Gori od sutra će moći raditi do ponoći, bez muzike uživo ili di-džeja, a rad dječijih igraonica biće dozvoljen uz kovid potvrdu, rekao je direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić.

Galić je rekao da će mjere važiti do 3. februara, a Vlada ih je donijela s obzirom na činjenicu da je u posljednjoj sedmici broj zaraženih 40 odsto manji u odnosu na nedjelju ranije.

On je na konferenciji za novinare rekao da, imajući u vidu da je broj oboljelih na dnevnom nivou i dalje visok, sve ostale mjere ostaju na snazi.

Prema njegovim riječima, do ove sedmice najveća incidencija obolijevanja bilježena je u uzrasnim grupama od 19 do 40 godine, a u posljednjoj sedmici u grupi od 40 do 65 godina, dok je najveći porast trenda kod osoba stariji od 65 godina.

"Dobra okolnost je to što su oni vakcinisani u procentu većem od 70 odsto", naveo je Galić i dodao da se bilježi i pad oboljelih među maloljetnicima za oko 30 odsto.

Galić je rekao da su oko 45 odsto inficirane djece ona u osnovnim školama, oko 37 odsto su srednjoškolci, a 18 odsto su djeca u predškolskom uzrastu.