Crne uniforme i "za dom spremni" pod okriljem sportskih igara

Pripadnici tzv. Hrvatskih odbrambenih snaga (HOS) su pod okriljem sportskih igara u centru Koprivnice nekažnjeno uzvikivali ustaški pozdrav, a istoričar Ivo Goldštajn kaže da je taj defile značajan korak u legalizaciji pozdrava ustaškog pokliča "za dom spremni" i daljoj ustašizaciji Hrvatske.

HOS-ovci su prodefilovali Koprivnicom prošlog vikenda obučeni u crno i sa zastavama na kojima se nalazi ustaški pozdrav "za dom spremni". Oni su se prvo postrojili na Zrinskom trgu, a zatim su mimohodom krenuli prema koprivničkom kampusu gde su zapalili svijeće.

Skupu, čiji je domaćin i organizator bilo Udruženje dobovoljaca koprivničkog HOS, prisustvovali su i predstavnici hrvatske vlade, i to u liku izaslanika ministra branitelja Ivana Friščića koji je otvorio igre. Događajem i atmosferom koja je na njemu vladala HOS-ovci su se pohvalili fotografijama i video klipovima na službenim stranicama zagrebačkog udruženja.

Međutim, ni po fotografijama, kao ni po popratnom tekstu ne može se zaključiti čega su se okupljeni tačno igrali i u čemu su se takmičili, osim ako ne marširanjem u crnom, klicanjem ustaškog pozdrava i pjesme „Lijepo li je Hrvat biti“, piše hrvatski nedeljnik Novosti.

Od vikend paradiranja crnokošuljaša i reklamiranja ustaškog pozdrava, čemu je legitimitet dao i spomenuti izaslanik ministra Tome Medveda, nisu se ogradile gradske vlasti u Koprivnici na čijem je čelu mladi SDP-ovac Mišel Jakšić.

Policija se za sada nije oglasila da li je bilo nekih prekršaja i remećenja javnog reda i mira.

Goldštajn, jedan od članova Veća za suočavanje s prošlošću, ne krije razočaranje zbog neoustaških pojava u hrvatskom društvu.

"Koprivnički defile HOS-ovaca značajan je korak u legalizaciji pozdrava "za dom spremni" i daljoj ustašizaciji Hrvatske. Duh je pušten iz boce i teško ga je vratiti. Činjenica da udruženja koja koriste taj ustaški pozdrav finansiraju gradovi, županije i ministarstva dokaz je da skupovi popraćeni tim pozdravom nisu više marginalni događaji. Najgore je što je javnost na takve pojave već imuna. Skupovi s ustaškim pozdravom postali su, voljeli mi to ili ne, dio uobičajenog političkog života. Takvi događaji više nisu pojedinačni slučajevi, nego su dio organizirane kampanje", kaže Goldštajn.

Sve prisutnijoj pojavi ustaškog pozdrava u hrvatskom javnom prostoru mnogi nalaze uzroke u preporukama Vijeća za suočavanje s prošlošću, a Goldstein kao jedan od članova tog tijela odgovara da je dokument u cjelini korektan i da kada bi se on poštovao, uzvika "za dom spremni" na sportskim igrama u Koprivnici ne bi bilo.

"Vijeće je objavilo opširan dokument iz kojeg mnogi uzimaju samo one dijelove koji im odgovaraju i interpretiraju ih na svoj način. U dokumentu Vijeća za suočavanje s prošlošću nedvosmisleno smo utvrdili antifašistički karakter današnje Hrvatske, dok u rečenici, koja nam se stalno stavlja na teret, stoji preporuka da samo u iznimnim, komemorativnim slučajevima, i to isključivo odlukom vlade može biti dozvoljena upotreba pozdrava "za dom spremni", precizira ovaj istoričar i dodaje da bi vlada morala da donese posebnu odluku za svaki događaj na kojem bi bio korišćen taj pozdrav, i to bez obzira na njegovu formu.

"Nemam komentar na to kako se moglo dogoditi da niko nije reagovao na ustaške uzvike u Koprivnici, jer su poštujući hrvatske zakone i preporuke Vijeća za suočavanje s prošlošću nadležni morali da reaguju", zaključio je Goldštajn.