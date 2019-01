Crnogorac skočio sa kruzera i gubi mu se svaki trag, potraga obustavljena

Crnogorski državljanin Enis Mahić rođen u Pljevljima, koji je radio za američku kompaniju Rojal Karibijen sa sjedištem u Majamiju na kruzeru, 24. januara skočio je sa palube u okean i od tada mu se gubi svaki trag.

Poslije potrage koja je trajala 24h, lokalne vlasti su je prekinule jer je nemoguće da neko bude živ poslije tog vremena. Po nekim saznanjima jedino ko može da pokrene i da preko Crnogorske ambasade kontaktira tamošnje vlasti da organizuju makar još jednom potragu za njim je Ministarstvo Spoljnih Poslova u Crnoj Gori.

Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore je saopštilo da su upoznati sa ovim slučajem i da će informacije dobiti uskoro.

Porodici Mahić rečeno da je Enis skočio svojom voljom, pa policijska istraga nije ni sprovedena.

"Uglavnom su nam svi dali zatvorene informacije. Stupili smo u kontakt sa kapetanom broda i njegovim kolegama. Svi uglavnom kažu da ništa nisu videli, niti čuli. Tokom istrage nisu uzete izjave svedoka. Oni su sami ustanovili da je uradio to svojom voljom i to je to što se tiče njih" - kažu iz porodice Mahić za CdM.

Oni su istakli da ne gube nadu i da će makar biti pronađeno telo.

"Nema nikakvog razloga da bi Enis sam skočio sa palube. Na tom brodu je fino zarađivao i nije imao nikakvih problema" - navodi porodica.

Ljudi na društvenim mrežama pišu komentare podrške porodici, a jedan je privukao posebnu pažnju. Napisao ga je mladić koji tvrdi da je poznavao Enisa i da je čak i sam radio za pomenutu kompaniju prije pet ili šest godina.

On je savjetovao porodicu nastradalog mladića da potraži dobrog advokata, jer će samo tako nešto moći da uradi po ovom pitanju.

Inače prema pisanju sajta Kruzlounjuz, ovo nije usamljen slučaj kada se radi o zaposlenima na kruzerima. Dva člana posade na brodovima ove kompanije ali i jedan oficir na brodu firme Selebriti kruzis skočila su sa palube, očigledno u namjeri da izvrše samoubistvo.

Nakon što se Nikola Arnautović, srpski državljanin koji je radio na brodu Karnival obesio pokrenuta je peticija da se kao stalni članovi posade uključe i psiholozi.

Po riječima profesora Rosa Klajna, od 2000. godine je na kruzerima 335 ljudi skočilo u more, od čega samo prošlog mjeseca 26.

