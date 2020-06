Crnogorska policija kleči uhapšenom na vratu

Nemile scene iz Budve u kojima se vidi neviđena primjena sile specijalaca koji su upali u zgradu Sklupštine Opštine podigle su ogromnu buru na društvenim mrežama, pogotovo prizor klečanja na vratu uhapšenog nalik ubistvu Džordža Flojda u SAD.

Pored snimaka na kojima se vidi kako su izvedeni i uz brutalnu silu uhapšeni gradonačelnik Budve Marko Carević, predsjednik SO Krsto Radović, scena koja je naročito izazvala jezu i negodovanje u javnosti je klečanje na vratu jednog od uhapšenih, Mladena Mikelja, sekretara za investicije u Opštini Budva, piše "Kurir".

Podsjetimo, ovaj zahvat američkog policajca je za posljedicu imao gušenje Afroamerikanca Džordža Flojda, što je bio povod za demostracije protiv brutalnosti koje su se prelile na sve kontinente.

Marko Kovačević portparol Demokratskog fronta kaže za "Kurir" da ova fotografija najbolje opisuje odnos prema Srbima i srpskim političarima u Crnoj Gori.

"Ovde se sve vidi 'crno na bijelo'. Svima je jasno kako je brutalan odnos Đukanovićeve policije prema srpskim političarima", kaže Kovačević.

Podsjetimo, specijalna antiteroristička jedinica nasilno je upala u prostorije Opštine Budva i uz neviđenu brutalnu primenu sile uhapsila više funkcionera i pretukla, kako se na snimcima vidi, ljude unutar prostorija.

Mr. Orav, why are you silent? Milo Đukanović sent special police to beat and arrest the opposition government in Budva, he uses force to take power in Budva! @EUAmbME @tfajon @veceivan pic.twitter.com/nXsVBNno6B