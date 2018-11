Crnogorski ministar: Čemu drama, već smo glasali za Kosovo

SKOPJE - Ministar spoljnih poslova Crne Gore Srđan Darmanović izjavio da ne zna zašto se u Srbiji "pravi drama" oko crnogorske podrške članstvu Kosova u Interpolu.

"Ne znam zašto se u Srbiji pravi tolika drama oko toga. Mi smo već jednom glasali za prijem Kosova, samo smo taj glas ponovili i ovoga puta. Mi spadamo u 100 i nešto zemalja koje su priznale Kosovo. U kosovsko-srpskom dijalogu konstruktivni smo partneri i ohrabrujemo rešenje", rekao je on, a prenosi RTCG.

"Iz našeg regiona za prijem Kosova u Interpol su glasali Albanija, Makedonija, Crna Gora, Hrvatska i Slovenija. Samo je BiH bila protiv. Je li to neka drama, koja nije bila poznata? Svi smo znali kako će ko da glasa", rekao je Darmanović na konferenciji za novinare u Skoplju.

On je dodao da je Crna Gora glasala kao njeni saveznici iz NATO-a i EU. "Ne vidim zašto postoje neka iznenađenja, osim ako to nije za neke unutrašnje potrebe. U to se ne mešamo", izjavio je šef crnogorske diplomatije.

Darmanović je ponovio da u slucaju bivšeg makedonskog premijera Nikole Gruevskog, koji je nedavno prešao crnogorku teritoriju, nije bilo nikakvih igara, te da je sve bilo po zakonu.

"Mi nismo imali nikakav pravni osnov da zadržimo bivšeg premijera u autu sa diplomatskim tablicama jedne strane zemlje. Onog trenutka kad je on prelazio granicu, na našim graničnim prelazima nije bilo nikakvog signala da se radi o licu van zakona. O svemu smo informisali službe bezbjednosti Makedonije. Tako da sa strane Crne Gore nije bilo nikakvih igara, niti skrivenih radnji", rekao je Darmanović u Skoplju.