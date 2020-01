Crnogorski ministar: Zakon neće biti povučen, nema ataka na imovinu crkve

PODGORICA - Ministar spoljnih poslova Crne Gore Srđan Darmanović izjavio je da nema povlačenja Zakona o slobodi vjeroispovijesti, ističući da "neće biti ataka, niti juriša" na imovinu crkava Srpske pravoslavne crkve (SPC).

"Crna Gora je kao i svaka druga nezavisna zemlja na svijetu. Ima svoje odgovornosti i suverena prava da rješava svoja pitanja, a jedno od njih je i ovaj zakon. To ne treba zanemarivati i mnogo zdraviji odnosi će postojati ako to budemo poštovali. Nema potrebe za flagrantnim miješanjem u unutrašnje poslove druge zemlje", rekao je Darmanović za Televiziju Crne Gore.

On smatra da je ovaj zakon liberalan i da počiva na premisi - koliko vjernika, toliko i crkava.

"Zakon je regulisao pitanje onoga što treba vratiti u državnu svojinu. Proteći će još vremena dok se shvati da niko nikome ništa neće oteti i onda će, vjerovatno, retorika splasnuti, shvatiće se da je zakon jednak za sve", rekao je Darmanović.

On je naveo da vraćanje državne svojine u njene ruke mora biti praćeno poštivanjem zakona, te da je sve to obuhvaćeno Zakonom.

"Neće biti ataka, da ne kažem juriša na imovinu crkava, a pogotovo ne na njihovo korišćenje. Prema tome, Zakon neće biti povučen uprkos zahtjevu Mitropolije crnogorsko-primorske, ali će i te kako biti vođeni ozbiljni razgovori", poručio je Darmanović.

Komentarišući "skrnavljenje državnih simbola Crne Gore u Beogradu", on kaže da da su vlasti u Srbija bile dužne da to spriječe.

"Mislim da je moglo biti efikasnije reakcije i da nije smjelo da se dozvoli to jednosatno iživljavanje nad simbolima. Nije bilo fizičkog napada na prostorije, ali je bilo dovoljno za mučne scene i bilo je prostora za preventivu", smatra Darmanović.

On kaže i da je trebalo da politički lideri ukažu da tako nešto ne treba raditi.

"To su bile nemile scene, loš je utisak i to što je bilo dosta studenata. Mi smo opravdano na to protestovali. U Crnoj Gori nikada nisu skrnavljeni simboli Srbije", istakao je Darmanović.