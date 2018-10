Crnogorski premijer: Kaznićemo svakog ko ne ustane na himnu

Crnogorski premijer Duško Marković poručio je danas da će svako ko ne ustane na intoniranje državne himne biti kažnjen i da vlada najavljenim izmjenama i dopunama zakona štiti državne simbole, kao što to čine sve druge zemlje u regionu.

Namjera Vlade nije da prepada i strahom utjeruje poštovanje sopstvenoj državi, već da budemo "na nivou demokratskog i slobodnog društva", istakao je Marković.

"Ko neće da ustane na himnu, moraće da plati kaznu. Nećemo ga terati da ustaje. I svaki put kada ne ustane platiće kaznu ako budemo u saznanju da nije ustajao", izričit je Marković.

On je naveo da zastave na državnim institucijama ne smiju biti prljave i pocepane, a da se grb mora koristiti u skladu sa zakonom.

Odgovarajući na pitanje je li zakon primenjiv u praksi ako, na primer, dođe do kršenja na sportskim manifestacijama, Marković je odgovorio potvrdno, prenela je RTCG.

"Zašto nije. Ko će to da prati? Svi će to da prate, svaka institucija koja ističe zastavu, svaki građanin koji voli ovu zemlju. Naravno i državni organi, inspekcijski organi. Koga prepoznamo na stadionu da nije ustao, ako ga identifikujemo podnećemo prekršajnu prijavu. Nećemo voditi policijske snage da bismo naterali nekoga da ustaje na himnu. ... To je ono što radi demokratsko društvo i demokratska zemlja", istakao je Marković.

On je naglasio da Vlada neće odustati od najavljenih zakonskih rješenja.

Marković je rekao da se zakonskim rješenjem štite državni simboli i da "ne radimo ništa što ne rade drugi i u regionu".

"Kod nas je to prekršaj, a kod nekih drugih i krivično delo. Ko god bio protiv - rješenje predloženog zakona ostaje", poručio je Marković obilazeći gradilište obilaznice u Golubovcima.

On je kazao da takav pristup slijede sve demokratske i ozbiljne države.

Marković je naveo da se prema simbolima na sličan način ponašaju Srbija, BiH, Slovenija, Hrvatska.

"Čudi me ta vrsta otpora. Nije to samo otpor državi i interesima, nego i otpora vlasti. Vlast možete da kritikujete, predsjednika Vlade ne morate da volite, uradite sve da ga smijenite i promijenite, ali državu morate poštovati", poručio je Marković.

Vlada Crne Gore utvrdila je Prijedlog izmjena i dopuna zakona o državnim simbolima i Danu državnosti, kojim se opštine i javne ustanove, obavezuju da viju državnu zastavu, dok će kazne za neustajanje na himnu iznositi od 300 do 2.000 evra.