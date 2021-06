DF: Nova vlada Crne Gore ili izbori do kraja godine

PODGORICA - Nakon jučerašnjeg sastanka parlamentarne većine u Crnoj Gori, lideri Demokratkog fronta Andrija Mandić, Milan Knežević i Nebojša Medojević poručili su da su nezadovoljni razvojem situacije i da traže novu vladu, kao i da aktuelni premijer Zdravko Krivokapić podnese ostavku.

Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević, saopštio je da se DF, ako ne bude dogovora o novoj vladi, zalaže za to da se vanredni izbori organizuju najkasnije do kraja decembra.

"Ako ne bude dogovora, onda smo za to da se formira prelazna vlada koja će pripremiti izbore. Želimo da se dogovorimo. Ako ne bude dogovora, za to smo da se novi izbori realizuju najkasnije do kraja decembra", rekao je Knežević, prenosi CdM.

On je rekao da novu vladu treba da čine predstavnici aktuelne većine i stranaka manjinskih naroda, jer je to, prema njegovim riječima, najbolji način za izlazak iz parlamentarne krize i krize u Vladi.

Lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić kazao je da je njihov zahtjev nova vlada, koju bi činili predstavnici partija.

"Zalažemo se da ova, koja ima podršku samo 14 poslanika, a možda i manje, odstupi, a da parlamentarna većina bira novu vladu", rekao je Mandić novinarima, prenosi RTCG.

On je naveo da je ideja DF da se bira nova vlada, jer je ova imala loše rezultate, naišla na veliku podršku među ostalim kolegama, iz koalicije koja čini parlamentarnu većinu, ali da ima tamo i onih koji to nisu podržali, koji su za to da se pravi rekonstrucija postojeće vlade.

Mandić kaže da niko od učesnika sastanka nije za to da se održi postojeće stanje.

Smatra i da narod očekuje izbor Vlade iza koje bi stajale stranke.

Pozvali su, kaže, "Krivokapića i eksperte da se ne odupiru volji parlamentarne većine, već da im pomognu da se izabere nova vlada".

"Imali smo obećanja o demontaži režima, a od toga ništa nije bilo. Crna Gora se danas nalazi u ekonomskom sunovratu. Ima pokazatelja koji govore da je stanje danas gore nego 4. decembra kad je izabrana Vlada", zaključio je Mandić.

Predsjednik Pokreta za promjene (PzP) i jedan od lidera Demokratskog fronta (DF), Nebojša Medojević, smatra da ova vlada nije ispunila svoj zadatak i da su neophodne promjene, ali i da žele dogovor u okviru vladajuće većine - novu vladu sa novim premijerom.

"Sa rezultatima ove vlade može biti zadovoljan samo (Milo) Ðukanović. Međunarodna zajednica očekuje otklon od totalitarnog režima Ðukanovića. Ali ova vlada nije uradila ništa. Nije bilo otvaranja dosijea, lustracije, nije napravljen otklon od neoliberalne ekonomije, nastavljena je politika nekontrolisanog zaduživanja i trošenja...", kazao je Medojević.