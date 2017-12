DW: NATO brine o svojim balkanskim "granicama"

BERLIN - Naredni samit NATO održava se tek za pola godine, ali je spisak gostiju već sada predmet oštrih diskusija. Obično se sa takvih događaja na najvišem nivou šalju pozivnice za članstvo u Alijansi, hoće li tako biti i sada?

Malo je vjerovatno da će na samit NATO u Briselu u julu sljedeće godine biti pozvani predstavnici novih zemalja koje bi se uskoro mogle pridružiti vojnom savezu. Pa ipak, zvaničnici Alijanse kažu da je za takve odluke rano jer će u aprilu biti predstavljeni novi izvještaji o napretku.

Nema sumnje da se u Skoplju nadaju pozivnici. Makedonija je na putu ka NATO još od 1999., iste godine kada je Albanija zaključila Akcioni plan za članstvo (MAP) da bi konačno postala članica deset godina kasnije. Crna Gora je isti put prošla između 2009. i 2017.

Najveći balvan koji je Skoplje imalo na putu evroatlantskih intergracija – spor sa Atinom oko imena države – mogao bi uskoro da bude uklonjen sa puta. Još nije izvjesno da će Grčka prihvatiti ulazak sjevernog susjeda u NATO pod međunarodno priznatim imenom Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija (FYROM), ali su nakon smjene vlasti u Skoplju odnosi svakako relaksirani.

Danijel Server, američki stručnjak za Balkan sa vašingtonskog Univerziteta "Džon Hopkins", smatra da Evropska unija i Sjedinjene Države treba da urade više kako bi spor oko imena odmah bio riješen na osnovu takozvanog "Prelaznog sporazuma" iz 1995. godine.

Prema njemu bi Makedoniji trebalo da bude dopušteno priključenje Alijansi pod provizornim imenom FYROM. To je kasnije potvrdio i Međunarodni krivični sud.

"Evropljani i Amerikanci bi trebalo da kažu Grčkoj da to prihvati", navodi Server za DW.

Međutim, bilo bi suviše prosto predstaviti razmirice oko imena kao jedinu prepreku za ulazak u NATO, smatra Džems Meki, šef Kancelarije za evroatlantska i globalna partnerstva u NATO.

"Vidjeli smo i nazadovanje u pitanjima demokratije te vladavine prava u pogledu djelovanja bezbjednosnih i obavještajnih službi", kaže on za DW. Podsjeća da se novi premijer Zoran Zaev obavezao na reforme u tom pogledu.

"Mi ćemo to pažljivo pratiti", kaže Meki.

Stanje demokratije i vladavine prava češće se analizira u vezi sa pridruživanjem EU, ali Meki naglašava da je to jedan od najvažnijih aspekata saradnje NATO i EU.

Podaci o napretku na Zapadnom Balkanu razmjenjuju se "skoro na dnevnoj bazi".

Meki je pohvalio Skoplje zbog "bliske saradnje sa EU u pokušaju da se sistematski pristupi ovim pitanjima".

