DW: Otvorena svađa između predstavnika Srbije, Kosova i BiH

Da su zemlje zapadnog Balkana jako udaljene od punopravnog članstva u EU pokazala je i jedna panel rasprava u organizaciji njemačkog ogranka Aspen Instituta gdje je došlo do otvorene svađe među političarima iz regije.

Ono što je trebalo biti mirno predstavljanje reformskih napredaka zemalja zapadnog Balkana na putu prema Evropskoj uniji na kraju redovne konferencije radne grupe za jugoistočnu Evropu njemačkog ogranka Aspen instituta, pretvorilo se u otvoreni sukob između predstavnika Srbije, Kosova i Bosne i Hercegovine, piše Deutsche Welle.

Skromni napreci

Panel rasprava je možda tempirana u pogrešno vrijeme, upravo na dan kada je Kosovo prema Srbiji i Bosni i Hercegovini uvela carine u visini od 100 posto. No na početku panela punog naziva „Prepreke na putu kao Evropskoj uniji: kako udahnuti novi život reformskom procesu na zapadnom Balkanu?" sve je još djelovalo uobičajeno mirno. Predstavnici zapadnog Balkana, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crna Gore, Kosova, Makedonije i Srbije predstavljale su svoje (uglavnom skromne) napretke u stvaranju uslova za punopravno članstvo: Crna Gora se pohvalila svojim napretkom u ostvarivanju vladavine prava, borbe protiv korupcije i dobrim odnosima sa svim susjedima; Makedonija postignutim sporazumom s Grčkom u vezi s imenom zemlje, Bosna i Hercegovina je izrazila nadu da će u prvom kvartalu sljedeće godine dobiti status kandidata a Srbija, koja pored Crne Gore jedina već pregovara je istaknula otvaranja mnogih novih poglavlja. Predstavnik Kosova je zabrinuto iznio problem viznog režima prema građanima Kosova koji još uvijek za putovanje u EU, ali i susjedne zemlje osim Makedonije i Albanije, trebaju vizu.

Zapadni Balkan mora isporučivati uspješne priče

Genoveva Ruiz Kalavera, direktorka odjela za zapadni Balkan pri Glavnoj upravi Evropske komisije za politiku susjedstva i pregovore o proširenju, izrekla je par ohrabrujućih i neobvezujućih rečenica o potrebi napretka zemalja i njihovoj privrednoj stabilizaciji prije nego što uđu u Evropsku uniju. Tada je došao red na predstavnika njemačkog ministarstva spoljnih poslova zaduženog za zapadni Balkana. Kristijan Helbah, koji je bio ambasador Njemačke u Bosni i Hercegovini, je otvoreno kritikovao nedostatak kompromisa kada je u pitanju rješavanje sukoba među zemljama u regiji. Pritom nije skrivao da misli na Srbiju i Kosovo. On je govorio o tome kako su pregovori blokirani zbog nepopustljivosti i obostrane blokade. Kritikovao je ideje o razmjeni teritorija, kao opciji o kojoj se u posljednje vrijeme govorilo a koju je međunarodna zajednica manja ili više, složno odbacila. “Govori se o granicama i na to se gubi energija umjesto da se govori o konkretnim preprekama koje sprječavaju dogovor”, rekao je Helbah. On je istovremeno od učesnika zatražio da napokon počnu isporučivati uspješne priče. Jer bez njih će, kako je naglasio, parlamente i građane u EU zemljama biti teško uvjeriti u potrebu novog proširenja.

Carine kao povod za svađu

Nakon toga je šefica srpskog tima za pregovore s Evropskom unijom, Tanja Mišćević zamjerila Helbhu što nije eksplicitno kritikovao Kosovo zbog jednostranog uvođenja carina od 100 posto na robu uvezenu iz Srbije i Kosova. Zamjenik ministra za evropske poslove Kosova Lirak Celaj nije ostao dužan i opravdao je uvođenje carina optužbama na račun Srbije i Bosne i Hercegovine da na sve načine pokušavaju ometati izvoz robe s Kosova. To pak predstavnik Bosne i Hercegovine, zamjenik ministra spoljnih poslova Josip Brkić nije mogao prešutjeti te je Kosovo optužio za uvođenje „carinskog rata" protiv susjeda. Nakon toga se i zamjenik ministra spoljnih poslova Albanije Gent Cakaj osjetio pozvanim stati u obranu Kosova na što je voditelj rasprave bio prisiljen prekinuti svađu i energiju usmjeriti u nekom drugom smjeru. No harmonija i kurtoazna priroda susreta s početka večeri je nestala. Na rubu se moglo čuti kako Berlin ne odobrava potez Kosova s carinama i kako to nije način da se rješavaju problemi ali predstavnici Srbije i Kosova u srijedu naveče, uprkos na kraju ipak malo pomirljivijim tonovima, u Berlinu nisu pronašli zajednički jezik. Da je nekim slučajevima ovaj skup o zapadnom Balkanu bio prenošen na javnim televizijama, podrška novom proširenju Evropske unije bi vjerovatno pala za još koji postotak. No u povećanje broja članica EU u dogledno vrijeme trenutno ionako malo ko vjeruje. Na panelu Aspen instituta u srijedu naveče se ona famozna 2025. više nije ni spominjala.