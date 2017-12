DW: Pravedna strategija za Zapadni Balkan?

BERLIN - Crna Gora i Srbija otvorile su po dva nova poglavlja u pristupnim pregovorima sa EU. One su po tome lideri u regionu kada je riječ o evrointegracijama. Kako to utiče na ostale zemlje Zapadnog Balkana?

U istom danu, na dvije Pristupne konferencije, Evropska unija je otvorila po dva nova poglavlja sa Crnom Gorom i Srbijom. Crna Gora je otvorila Poglavlje 2 koje se odnosi na slobodu kretanja radnika i Poglavlje 3 koje se bavi slobodom pružanja usluga i pravom osnivanja preduzeća.

Sa ta dva poglavlja Crna Gora ima rezultat od 30 otvorenih, od kojih tri privremeno zatvorena, od ukupno 35 pregovaračkih poglavlja.

Zvanična Podgorica poručuje da je zadovoljna postignutim, uz zaključak da je u evrointegracionom pogledu, 2017. godina za Crnu Goru uspješno završena.

"Želio bih da vidim da Crna Gora ostane lider u regionu (kada su evrointegracije u pitanju), ali i da ima u vidu da je kvalitet važniji od kvantiteta", poručio je Sven Mikser, šef diplomatije Estonije, zemlje koja do kraja godine predsjedava Savjetu EU.

Poruka Brisela Podgorici jeste da posla ima, kako na otvaranju preostalih poglavlja, tako i na ispunjavanju neophodnih reformi koje zahtjevaju oblasti o kojima se već pregovora sa Crnom Gorom.

"Vladavina prava je oblast gdje očekujemo opipljive rezultate", izjavio je komesar za pregovore o proširenju Johanes Han ponavljajući rečenicu koja Crnu Goru (ali i Srbiju), prati od samog početka pristupnih pregovora.

Imajući u vidu mnoge nedostatke i komplikovano sprovođenje reformi upravo u oblasti vladavine prava, Evropska unija je tu oblast postavila kao osnov za cijeli region na putu približavanja članstvu, onu koja će odrediti brzinu, ali i moguću blokadu cjelokupnih pristupnih pregovora.

Ono što je Crnoj Gori ovoga puta još napomenuto jeste da Brisel "pažljivo prati" dešavanja u oblasti slobode medija u zemlji, ali i situaciju u vezi bojkota u nacionalnom Parlamentu.

"Zemlja koja pregovara za članstvo u EU, mora da obezbjedi konstruktivan politički dijalog u Parlamentu", jasan je komesar Han.

