Da li ste nekoga ubili? Haradinaj: Ne znam, vjerovatno

PRIŠTINA - Kosovski premijer Ramuš Haradinaj, upitan da li je nekoga ubio, rekao je: "Ne znam, vjerovatno, rat je rat".

"Ja sam obukao uniformu svjestan posljedica. Izgubio sam dva brata u uniformi, a isto tako razmišlja i srpski vojnik kada krene u rat. Ako ne možeš to da podneseš, onda nemoj ulaziti u sukob", kazao je Haradinaj u intervjuu za Hepi televiziju.

Na pitanje kako je nastala legenda o crnom Haradinaju, zločincu odgovornom za stradanje Srba, kosovski premijer kaže da je video to na srpskoj televiziji, te da je to, kaže, bila propaganda.

"Za mene je normalno da se to govori tokom rata, kada su dvije strane u sukobu. Ali mi nije jasno zašto se to nastavilo poslije sukoba", navodi on.

Hašku robiju je, kaže, u dva navrata izbjegao "istinom", a opisujući svoj boravak u Haškom tribunalu,kaže da je to bila “nova Jugoslavija, ali iz nacionalističke perspektive”.

Tamo je upoznao i Srbe poput Šljivančanina i Šešelja, koji su mu i uputili pozdrave.

Tvrdi da su "Amerikanci dali Miloševiću sve da uništi OVK i nije uspio u tome".

Na pitanje kako to da u zatvoru može da se druži sa Srbima, a ne i na slobodi, Haradinaj pita "ko je to rekao".

"Pa, viđam se sa Srbima i družim. Evo čestitao sam im Božić i Uskrs, ne slažemo se uvijek, ali se slažemo", kaže on.

Navodi i da Albanci nisu muslimani po identitetu i da se ne ponosi onim snimcima rušenja srpskih crkava i manastira u pogromu.

"Bio sam sa srpskim porodicama, posjećivao sam srpske manastire, ali neću reći koje, neka oni kažu. Imamo mi i pravoslavne, albanske, crkve", tvrdi Haradinaj.

Na neobično pitanje kako to da droga svuda izaziva zavisnost, samo na Kosovu nezavisnost, Haradinaj kaže:

"Nema ovdje droge, samo kukuruz i pasulj. Ovdje droga ne raste".

Za kraj razgovora, Haradinaj je nagovijestio da su se Srbi i Albanci, navodno, zajedno borili protiv Otomanskog carstva.

"Ne znam da li ovo znate, ali kada govorimo o Kosovskom boju, treba reći da su albanske jedinice učestvovale i da ni njima nije bilo drago da im dođe neko izdaleka na njihovu teritoriju", rekao je on.