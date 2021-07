Dačić: Ako Grčka prizna Kosovo, Srbija ima mogućnost da to nadomesti na drugoj strani

BEOGRAD - Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić rekao je da do sada nije bilo najave da će Grčka priznati nezavisnost Kosova, ali da Srbija, ako se to desi, ima mogućnost da to nadomjesti na drugoj strani.

"Ne bi bilo dobro da se to desi, a ako se desi Srbija ima mogućnost da to nadomesti na drugoj strani", rekao je Dačić, navodeći da se na Grčku vrši pritisak da prizna samoproglašeno Kosovo.

On je dodao da od četiri ostale članice EU koje nisu priznale nezavisnost Kosova, Španija i Kipar su sigurne da to neće učiniti, dok se na Slovčaku i Rumuniju dugo vremena vrši pritisak i nalaze se pred stalnim dilemama i problemima.

"Oni su priznali pasoše, ali ipak nisu priznali Kosovo", rekao je Dačić za TV "Hepi".

Što se tiče jučerašnjeg dijaloga Beograda i Prištine u Briselu i ponašanja prištinskog pregovarača Aljbina Kurtija, Dačić je rekao da je teško da će se ti pregovori nastaviti dalje ako nema opipljivih rezultata.

On je rekao da je situacija teška, ali da treba biti siguran da će delegacija Srbije uvijek imati u vidu interese Srbije i da ne dolazi u obzir popuštanje "ispod crvenih linija, a to su priznanje Kosova kao nezavisne države".

"Sve drugo ne može da pravi štetu", rekao je Dačić.

On je potvrdio da ga je jutros o pregovorima u Briselu upoznao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.