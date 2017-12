Dačić: Ako sam naneo štetu Srbiji neka me smene, rekao sam šta mislim

BEOGRAD - Velika Britanija je predlagala rezoluciju o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama, a da Srbiju o njoj nije ni obavjestila, izjavio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić obrazlažući zašto je nedavno rekao da Srbiji velike zemlje nisu prijatelji i da u politici nema prijateljstva.

"Ako sam naneo štetu Srbiji, neka me smene ali, ja to mislim, i siguran sam da 90 odsto našeg naroda to isto misli", kazao je Dačić za "Blic".

On je naveo da treba praviti veliku razliku između prijatelja i partnera.

"Mi sa svima treba da sarađujemo, da budemo partneri, da tražimo zajedničke interese, ali postoji velika razlika u odnosu prijatelja prema vama i onih koji se uvek svrstavaju u grupu prijatelja Kosova", rekao je Dačić.

On je ocjenio da su se "velike zapadne sile svrstavanjem na jednu stranu, uglavnom kosovsku, direktno suprostavljale srpskim interesima".

"Imate situaciju da Britanija traži i moli predsednika Vučića da glasamo za njihovog sudiju u Međunarodnom sudu pravde a, dok to moli, u isto vreme njihov predstavnik u Njujorku traži da se ukinu sednice Saveta bezbednosti o Kosovu", kazao je Dačić.

On je naveo da su, takođe, SAD su imale interese da njihova rezolucija o Jerusalimu prođe u UN, i o tome su pismima obavještavali druge zemlje.

"Dok nam šalju to pismo, istovremeno njihov predstavnik u UN Niki Hejli odlazi na prijem u kosovsku misiju u Njujorku na promociju vina sa Kosova, što je ''jako važan politički događaj'', iako ona navodno ne ide na prijeme. Tu je direktno rekla da će SAD da učine sve da Kosovu pomognu da postane članica UN", naveo je Dačić.

Upitan zašto se iznenađuje s obzirom da stav SAD o Kosovu nije nepoznanica, Dačić je uzvatio pitanjem "kako onda mogu da kažem da su prijatelji?"

"Nisam rekao da su oni neprijatelji, ali treba zajedno da radimo na tome da postanu naši prijatelji. To sam želeo da kažem. Ne treba da razgovaramo sa birokratama iz ministarstava spoljnih poslova, nego sa liderima tih zemalja, da vidimo imamo li mogućnosti da nađemo zajednički interes. Ja sam to rekao Trampu i Tilersonu, Vučić je to rekao i Pensu, a mislim i Trampu. Oni su rekli i da možemo, i da treba o tome da ragovaramo", rekao je Dačić.

On je naveo i da nije njegova ideja da gubi prijatelje, već da Srbija dobija nove, ali i dodao da bi bila laž kada bi rekao "da smo strateški partneri i prijatelji sa nekima od njih".

Na pitanje da li je primereno da na ovaj način govori jedan šef diplomatije, i da li uopšte u tim odnosima ima prijateljstva, Dačić je odgovorio da su "stalni samo interesi".

"Mi nemamo sa njima zajedničke interese, jer je njihov stav direktno suprotan našim interesima. Želim da ih podsetim da je prvi put u istoriji međunarodnih odnosa oni nemaju interese sa srpskim narodom. To sam rekao i u Vašingtonu, Parizu i u Londonu. Nisu samo oni za to krivi, krivi smo i mi zato što nismo uspeli da nađemo zajednički jezik", objasnio je stav Dačić.

On je kazao i da je zapravo htio da se izvini Vučiću što njegovo viđenje stvari možda nije diplomatsko, ali i da je rekao ono što lično misli.

"Otvoreno sam i njima rekao neka pokažu da su prijatelji. Svaki put u Savetu bezbednosti UN Amerika poziva zemlje da priznaju Kosovo. Šta bi bilo kada bi ja to isto radio protiv njih. Za njih je uspostavljane dobrih odnosa da priznamo ono što oni misle o nama", rekao je Dačić.

Ministar spoljnih poslova Srbije je kazao da je prije mjesec dana to isto rekao u sred Bijele kuće, pa valjda smije da kaže i u Beogradu.

"Uopšte to ne govorim sa željom da kvarim odnose, već da ih motivišem da ih mijenjamo na bolje. Čak i u kvizu postoji ''pomoć prijatelja''", zaključio je Dačić.