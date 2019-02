Dačić: Ako se članice EU otvaraju za kineski kapital, što ne bi i Beograd?

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da, ako se članice EU sve više otvaraju kineskom kapitalu i investicijama, nema razloga da to ne čini i Srbija, pogotovo sada nakon što pojedine članice EU učvršćuju partnerske odnose sa Kinom.

Dačić je, u obraćanju na neformalnom sastanku ministara spoljnih poslova EU i zemalja kandidata za članstvo u Bukureštu, rekao da je EU najveći trgovinski parner Kine, dok je Kina drugi po veličini trgovinski partner EU, tako da uzajamno mogu mnogo da dobiju od integracije i stabilnosti regiona zapadnog Balkana.

On je podsjetio da je duže od dva mjeseca na snazi odluka Prištine o uvođenju taksa od sto odsto na robu iz ostalog dijela Srbije i BiH, kojom se krše odredbe Cefte i koja onemogućava dalje razgovore, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije.

"Stoga apelujemo da EU i njene članice ubede pojedine političke aktere u regionu zapadnog Balkana da jednostrani potezi nisu rešenje problema, već da je najvažnije da se vratimo dijalogu kao jedinom ispravnom putu koji treba da dovede do sveobuhvatnog rešenja", rekao je Dačić.

Na skupu posvećenom saradnji sa Kinom, Dačić je naglasio da Beograd čvrsto vjeruje da je interes EU, ali i Kine, stabilan i prosperitetan Balkan, kao dio Evrope.

"Zapadni Balkan predstavlja važan trgovinski pravac i region u kome kineske kompanije mogu da testiraju svoje mogućnosti na evropskom tržištu", naveo je Dačić.

On je istakao da su ključni interesi koji motivišu saradnju Srbije sa Kinom - ekonomski razvoj i podrška koju Kina pruža Srbiji na međunarodnom planu, posebno u Savjetu bezbjednosti UN.

Dačić je podsjetio da od početka borbe Srbije za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta, Kina pruža principijelnu podršku zasnovanu na međunarodnom pravu.

On je dodao da to Kina i danas čini ne samo na sjednicama Savjeta bezbjednosti UN, već i u drugim međunarodnim formatima, zalažući se da, u otvorenom dijalogu Beograda i Prištine, dođe do kompromisnog i održivog rješenja.

Dačić je napomenuo da je Beograd svjestan da postoje razlike među članicama EU kada je riječ o njihovim bilateralnim odnosima sa Pekingom, ali to ne sprečava EU da sarađuje dobro i otvoreno u oblastima koje su u nadležnosti Unije.

"Verujemo da intenzivna saradnja Unije sa Kinom može da doprinese boljem razumevanju i u drugim oblastima. Srbija, kao kandidat za članstvo u EU, ima obavezu iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju da usklađuje svoje zakonodavstvo sa pravnim tekovinama EU, što i poštuje", naveo je Dačić.

Prema njegovim riječima, jedan od spoljnopolitičkih prioriteta Srbije, osim integracije u EU i jačanja saradnje sa susjednim zemljama, jeste i produbljivanje odnosa sa zemljama iz drugih regiona, među kojima Kina ima veoma značajno mjesto.

"Od uspostavljanja Strateškog partnerstva 2009. godine i Sveobuhvatnog strateškog partnerstva 2016. godine, možemo reći da naše odnose karakteriše visok stepen uzajamnog poverenja i podrške u najvažnijim pitanjima, kao i rastuća ekonomska saradnja, ali i jačanje kulturnih veza", ukazao je on.

Dačić je naveo da Srbija pridaje veliki značaj daljem jačanju sveobuhvatnog strateškog partnerstva sa Kinom, saradnji u okviru inicijative "Pojas i put", kao i mehanizmu saradnje Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope "16 plus jedan".

On je dodao da se Srbija trenutno priprema za što bolje učešće na sastanku Kine i zemalja centralne i istočne Evrope u Dubrovniku početkom aprila, te podsjetio da su u Srbiju stigle mnoge kineske investicije.

Skup u Bukureštu održava se u organizaciji visokog predstavnika EU za spoljne poslove i bezbjednost Federike Mogerini i rumunskog predsjedavanja EU.

Centralna tema sastanka bili su odnosi sa Kinom, kao i budućnost zapadnog Balkana, jačanje dijaloga i unapređenje regionalne saradnje u kontekstu globalnih izazova.