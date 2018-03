Dačić: Albanci i deo međunarodne zajednice lažu Vučića

BEOGRAD -- Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio da, imajući u vidu svoje iskustvo, smatra da dio međunarodne zajednice i Albanci sa Kosova lažu predsjednika Srbije Alksandra Vučića.

Dačić je za RTS rekao da Albanci ne žele kompromis, već samo priznanje. "Ne postoji ucena koja može Srbiju da natera da prizna nezavisno Kosovo", poručio je on.

Ministar spoljnih poslova takođe smatra da Priština i međunarodna zajednica treba da se izjasne o tome ima li ili nema Briselskog sporazuma.

"Ketrin Ešton, Hašim Tači i ja smo potpisali taj sporazum, a ne bih da nije bilo odrednice o Zajednici srpskih opština (ZSO). Zbog toga je Srbija učinila niz ustupaka, uključujući i integraciju srpskih u kosovske institucije. Neprihvatljivo je da i dalje raspravljamo o tome hoće li neko primeniti sporazum", rekao je Dačić gostujući u Dnevniku RTS-a.

Komentarišući izjavu šefa kabineta kosovskog predsjednika Hašima Tačija, Bekima Čolakua, koji je rekao da bi Rumunija prvo trebalo da prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, prije nego što se aktivno uključi u rješavanje tog problema, Dačić je rekao da je to "težak bezobrazluk".

"Ne znam da li shvataju da su oni budale ako smatraju da će neko silom naterati Vučića da bez kompromisa da prizna Kosovo", rekao je Dačić.

Pojasnio je da predsjednik Vučić želi zbog budućnosti da riješi pitanje Kosova, ali da je naivno i pogrešno vjerovanje da će to učiniti bez daljih dogovora i kompromisa.

"Ja Vučiću stalno govorim, pošto vidim da se muči, da se vrši veliki pritisak da Srbija normalizuje odnose sa Prištinom da bi imala evropski put, a ne kaže se Prištini da oni učine napor ka normalizaciji. Imajući u vidu iskustvo, siguran sam i upozoravam Vučića da ga lažu sve vreme i neće komprimis i traže priznanje", rekao je Dačić.

Šef srpske diplomatije je rekao da strahuje da će samo ispostaviti papir Beogradu u kojem ništa neće pisati osim da Srbija priznaje nezavisnost Kosova.

"Što se mene tiče – Srbija nikada neće prihvatiti Kosovo, takvi pokušaji su pucanje iz razne puške, ne postoji ucena koja može Srbiju da natera da prizna Kosovo", poručio je ministar.

Dodao je da će Beograd "nastaviti sa svojom akcijom, što ih najviše nervira, iako govore da su to dečje igre i da je sve rešeno". Dačić je rekao da to da pitanje Kosova nije riješeno dokazuje i činjenica da Vučića zovu na razgovore, kao i to što će, ističe, desetak zemalja povući priznanje Kosova.

"Želimo kompromis, a ako oni ne žele komprimis – 'teraćemo se još'. Podržavam i podstičem predsednika Vučića da u ovoj stvari bude beskompromisan", rekao je Dačić.

Vučić je najavio da će u aprilu iznijeti svoj prijedlog o Kosmetu. Navodi da prijedlogom obje strane treba da budu jednako nezadovoljne. Na pitanje da li to znači razgraničenje, Dačić odgovara:

"Predsednik će izneti taj predlog koji bi bio predmet razgovora, a ovde je reč o suštinskom problemu – da takvih razgovora nema, odnosno da oni uopšte ne žele da traže kompromis. Oni žele da mi priznamo jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, a mi kompromis. Taj dogovor podrazumeva da se razgovara. Znate da sam se zalagao za razgraničenje i mislim da je to jedino moguće rešenje, ali da li će Vučić izaći sa tim predlogom, ili ćemo imati neke druge predloge, pa da prihvatimo neki od njih...."

Dačić je ponovio da smatra da Vučića međunarodna zajednica i Albanci sa Kosova lažu.

"Deo međunarodne zajednice nema nameru da traži kompromis, kažu da je priča završena 2008. Da li oni misle da ćemo priznati Kosovo zarad ulaska u EU? Pa ko to može da uradi? Treba svakoga da bude sramota da uopšte pomisli da će neko to da uradi. Kakva je to zemlja koja bi to sebi dozvolila? Nijedna ne bi to dozvolila, pa sam siguran da neće ni Srbija", rekao je šef srpske diplomatije.