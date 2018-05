Dačić: Albanci su za podelu Kosova

BEOGRAD - Prvi potpredsjednik Vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je za "Alo" da su mu i pojedini albanski predstavnici govorili da je podjela najbolje rješenje za Kosovo i Metohiju.

"Ja i dalje, na primer, tvrdim da bi Albanci, kada bismo seli da razgovaramo sa njima bez njihovih mentora, pristali na podelu Kosova, jer je to i za njih dobro rešenje. Pa meni su to otvoreno govorili i pojedini albanski lideri", objasnio je Dačić.

On kaže da su mu govorili da je ideja o podjeli Kosova i za njih prihvatljiva i najbolje rješenje.

"Moram da priznam da je predsednik Vučić poneo dosta tereta kada je reč o traženju rešenja za Kosovo na svojim leđima. Znate, nije nimalo lako pričati i ubeđivati dobar deo međunarodne zajednice da greši i da revidira stavove. Mnogi sa Zapada su isključivi i ne žele ništa da prihvate osim ispunjenja svih zahteva Albanaca. To ne može. Srbima ništa, a Albancima sve. Kakvi su onda to pregovori? To su ultimatumi", kritikovao je on.

Dačić je kazao da zna da mnogi misle da Vučić i on idu na Zapad i na razgovore sa međunarodnim državnicima i zvaničnicima kao na veselje.

"A u stvari je mnogo gore. Zar zaista neko može da pomisli da nam Zapad nudi kolače i med? Nisu to nimalo lake stvari", prenio je on.

Dačić je kazao da je dosta puta govorio predsjedniku Vučiću da uvedemo reciprocitet - kako oni nama, tako i mi njima.

"Ali on je taj koji dosta puta spusti loptu. Što se u mnogim slučajevima pokazalo kao ispravno. Ipak, ja ne mogu da dozvolim da nas ponižava Priština i mnogi sa Zapada", rekao je on.

Upitan da li je zaista prijetio Britaniji odgovorio je da je Srbija mala zemlja i da nikome ne prijeti.

"Ja sam samo rekao da bi bilo dobro da se London, ali i mnogi drugi prisete prijateljstva sa Srbijom. Ne mislite valjda da možemo blagonaklono da gledamo na poteze pojedinih država koji direktno idu ka otimanju naše teritorije?", istakao je Dačić.

Kada je riječ o stavu SPC prema Kosovu rekao je da poštuje crkvu i njen stav, ali da mora reći da pored stava nije vidio neko ponuđeno rješenje.

"Crkva i vladike neka rade svoj posao, ali političari su ti koji odlučuju. Najlakše je reći: ''Ne damo Kosovo''. Ali, ljudi, ko ga to daje? Ja? Vučić? Mi se borimo da sačuvamo što se sačuvati može", poručio je on.

Dačić je rekao da poštuje svačiji stav, i da je on iznio svoj, ali da nikakve druge ideje i prijedloge već decenijama nije čuo.

"Nije ih čuo ni predsjednik Vučić, koji je poveo unutrašnji dijalog o Kosovu. Dakle, molim lepo... Ponavljam, najlakše je kritikovati", podvukao je Dačić.

Upitan s kojim predstavnikom Prištine bi Srbija najlakše našla zajednički jezik Dačić je kazao da ne voli što mora sa bilo kim od njih da priča.

"Jednostavno, mi smo od naroda izabrani da štitimo interese srpskog naroda, a ne da biramo koga volimo da nam bude s druge strane stola. Teško je pregovarati i sa Pacolijem, i sa Haradinajem, i sa Tačijem. Videli ste da je na moj svaki argument u UN Flora Čitaku potezala Miloševića. Aman, ljudi, pustite čoveka, on je umro, dajte da rešavamo probleme. Ipak, oni se drže te svoje priče kao pijan plota, jer nemaju ništa drugo. Ništa nisu ispunili od ugovorenog, ali izgleda da im se može, jer ih niko ne pritiska", naglasio je on.