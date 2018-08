Dačić: Albanci zaostali u vremenu

SOČI - Albanci ne shvataju da su se situacija i svijet promijenili, ocijenio je danas u Sočiju prvi potpredsjednik Vlade i ministar inostranih poslova Ivica Dačić povodom zahtjeva prištinskih vlasti u dijalogu.

On je, na konferenciji za štampu, poslije susreta sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovim, ocijenio da su zahtjevi Albanaca dokaz koliko nisu spremni na bilo kakav kompromis.

"Oni svi hoće projekat Velike Albanije i njima je sve ovo malo, hteli bi da dođu do Niša. Oni bi da uzmu pola Crne Gore, pola Makedonije, i sever Grčke", upozorio je Dačić.

Navodeći da je u u Prištini prije nekoliko dana proslavljen rođendan Bila Klintona, primijetio je da je to "jedino mjesto na svijetu gdje se slavio, osim u njegovoj kući".

To je, prema njegovim riječima, dokaz da Albanci "zaostali u vremenu". "Vreme se promenilo. To što oni misle - nema ništa od toga", poručio je Dačić, te dodao: "Kod nas bi se to reklo, mada nije diplomatski, ''kad na vrbi rodi grožđe''".