Dačić: Beograd neće dozvoliti članstvo Prištine u UN

BEOGRAD - Potpuno su neopravdana očekivanja da će Srbija dozvoliti članstvo samoproglašenog Kosova u UN, jer ona to nikada neće učiniti, izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić.

"Imate neke nove ideje, govore da bi Srbija trebalo da prihvati da /samoproglašeno/ Kosovo uđe u UN i da će tek tad biti formirana zajednica srpskih opština /ZSO/. Ja mislim da se ovde potcenjuje i precenjuje nekoliko stvari. Prvo, precenjuje se efekat pritiska koji neko može da izvrši na Srbiju. Potcenjuju se hrabrost, smelost i čvrstina Srbije da brani svoje nacionalne i državne interese. Precenjuje se međunarodna pozicija Prištine", rekao je Dačić za "Sputnjik".

On je, uoči nastavka dijaloga Beograda i Prištine u nedjelju, 24. juna, u Briselu, rekao da postoji veliki pritisak da se dijalog intenzivira radi postizanja "konačnog rješenja".

Dačić je ukazao da je problem u tome što zapadne zemlje i Priština smatraju da to rješenje podrazumijeva da Srbija prizna jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova, a da Beograd nije spreman da razgovara na takav način.

On je istakao da je apsolutno neprihvatljivo da neko misli da kompromis treba da bude da Srbija prihvati jednostrane akte Prištine.

Dačić je poručio da Beograd želi potpuno i trajno rješenje problema i da nikakvi separatni dogovori koji ne podrazumijevaju trajno rješenje "apsolutno ne dolaze u obzir".

Šef srpske diplomatije ističe da je Kosovo rodno mjesto Srbije i poručuje onima koji sugerišu Beogradu da treba da zaboravi na njega, da to nije moguće.

"To bi bilo kao kada bismo nekome rekli: `Zaboravite na Jerusalim`/.../ Oni misle da nas ucenjuju time da nećemo ući u EU. Mi želimo da uđemo u EU zato što je to naš nacionalni i državni interes i živimo u takvom okruženju, ali to nije deo nikakvog dogovora niti pregovora da mi sada treba da odustanemo od naših nacionalnih i državnih interesa", naglasio je Dačić.

On je ponovio da će Srbija voditi računa o nacionalnim i državnim interesima koji podrazumijevaju prijateljske odnose sa zemljama koje je podržavaju i koje su joj prijatelji u međunarodnim organizacijama.

Dačić je rekao da se Beograd shodno tome ne pridružuje odlukama i deklaracijama EU kada je riječ o osudi tih zemalja ili deklaracijama koje su protiv tih zemalja.

"Jedna od tih zemalja je, naravno, Rusija. Ali ne samo Rusija, nego i Kina i neke afričke, azijske i latinoameričke zemlje koje su naši prijatelji. Svakako nećemo menjati stav prema Rusiji. Rusija je, ne samo naš politički partner, nego i prijatelj. I mi želimo razvoj naših odnosa sa Ruskom Federacijom", poručio je Dačić.