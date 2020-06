Dačić: Beograd neće zbog "šarenih laža" priznati nezavisnost Kosova

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da nije na EU da određuje šta će biti rezultat dijaloga Beograda i Prištine, ali da nije realno da Srbija prihvati nezavisnost Kosova zbog "šarenih laža" o članstvu u EU u nekoj deceniji.

"Ako neko ima pametniji da nađe kompromis, neka ga predloži. A, ako neko očekuje da ćemo mi sada zbog šarenih laža da prihvatimo nezavisnost Kosova, a da oni nama obećaju da ćemo ne znam koje decenije biti članica EU, to nije realno. Oni mogu da pričaju šta hoće, ali odluku o tome da li smo mi saglasni ili ne, doneće Srbija", rekao je Dačić.

On je za TV "Pink" istakao da je zbog toga važno da Srbija bude politički stabilna i da predstojeći izbori proteknu u demokratskoj atmosferi.

Komentarišući izjavu evropskog izaslanik za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka da želi da se dijalog nastavi krajem juna, a EU želi ubrzanje rješavanja pitanja Kosova i da ne želi mijenjanje granica, Dačić je rekao da Lajčak ima i pozitivne i negativne strane.

On je dodao da je pozitivno to što Lajčak dolazi iz zemlje koja nije priznala Kosovo, ali, s druge strane, to je i hendikep za Srbiju, jer on mora da se dokazuje da nije naklonjen toj opciji.

"I sada i on /Lajčak/ daje neke izjave. Moraću da ga zovem i da mu kažem, prijateljski, da to nisu njegove, niti su njegova kompentencija. Nije na njima /EU/ da oni određuju šta će biti rezultat dijaloga Beograda i Prištine", naveo je Dačić.

On je podsjetio da u EU govore da će se voditi računa da to rješenje mora da bude, kako kažu u EU, u skladu sa evropskim vrijednostima.

"A koje su to evropske vrednosti? A onda kažu nema razmene teritorija, nema promene granica. Šta to znači? A o čemu ćemo onda da razgovaramo. Neka nam daju rešenje. Koje je rešenje? Šta oni mogu da predlože, ako kažu nema promena granica. Ali, onda nema ni promena granica Srbije", rekao je Dačić.

On je dodao da, s obzirom na to da Srbija ne prihvata jedno, a Priština drugo, onda EU treba da pruži neki kompromis.