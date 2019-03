Dačić: Bez promjene vlasti u Hrvatskoj, nema promjene politike prema Srbima

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da ne vjeruje da će doći do nekih velikih promjena u hrvatskoj politici prema Srbima i Srbiji sve dok ne dođe do promjene vlasti u Hrvatskoj, prije svega zbog ideologije.

On je naveo da niko nema korist od toga da stalno ima probleme između Srbije i Hrvatske, te naveo da ne treba negirati stvari iz prošlosti, jer svaka relativizacija u Hrvatskoj zločina kao što je Jasenovac ili u Srbiji zločina koji su Srbi počinili nad Hrvatima devedesetih nije u redu.

"Mi moramo da vodimo racionalnu politku, ali očigledno da u Hrvatskoj to više nije pitanje samo političke kampanje, nego očigledno pitanje oko kojeg oni grade konstantno svoju politiku. Tome moramo da se posvetimo", rekao je Dačić za televiziju "Hepi".

Dačić je napomenuo da je imao ranije kolege ministre spoljnih poslova Hrvatske čiji su preci bili pomoćnici Maksa Luburića, zapovjednika Jasenovca.

"To je njihova politika da nikada neće napasti Nezavisnu Državu Hrvatsku /NDH/. A, mi sa tim već imamo problem", istakao je Dačić.

On je ocijenio da sva otvorena pitanja između Srbije i Hrvatske treba ostaviti u jednoj korpi i rješavati, a druga korpa su dnevne stvari i budućnost.

"Treba da budemo pametni, inače ćemo se utopiti u prošlosti", ocijenio je Dačić.

Povodom optužbi iz Hrvatske da daje zapaljive izjave, Dačić je rekao da to nije tačno i da su njegove izjave samo reakcija na ono što se trenutno ispoljava kao problem (u odnosima Srbije i Hrvatske).

On je podsjetio da je izjavio da je istorijski neodrživo da danas u Splitu bacaju Srbe u more, i to 100 godina nakon što je srpska vojska koja je branila Hrvate od Italijana, dočekana u Splitu spektakularno, i to na istoj rivi odakle su nedavno bacali Srbe u more.

"Na kraju sam se izvinio Italijanima što smo ih ubili toliko kad smo išli da branimo Hrvate od Italijana, a oni /Hrvati/ nam tako vratili", rekao je Dačić.