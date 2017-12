Dačić: Bombardovanje Srbije je ratni zločin nad narodom

KOPAONIK - Prvi potpredsjednik Vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, ocijenio je danas da treba suditi onima koji su 1997. godine naredili i izveli bombradovanje Srbije, jer su počinili zločin nad narodom Srbije.

Bombardovanje Srbije je, prema riječima Dačića, izvršeno na osnovu lažne vijesti o navodnom masakru u Račku, Kosovo i Metohija, zato oni, i Havijar Solana treba da odgovaraju za zločin, rekao je Dačić na Kopaoniku obraćajući se članovima Izborne Skupštine podmlatka Jedinstvene Srbije.

"To su ratni zločinci, to pamtite i prenosite pokoljenjima, ja se ne bojim to reći u Vašingtonu, ja sam ministar inostranih poslova Srbije i moje je da branim interese Srbije", poručio je Dačić.

Istakao je da danas nije lako braniti Srbiju jer, kako je rekao, imaju jake protivnike.

"Mi se ne borimo protiv Prištine koja želi da nam otme Kosovo i Metohiju, mi se borimo protiv drugih moćnijih napada i sila koje su učestovale u rasturanju SFRJ", rekao je Dačić.

On je prisutne pozvao da, kako je rekao, ne najsedaju na priče koje se mogu čuti u Beogradu, da je Srbija rasturila bivšu SFRJ, te da postoji neka srpska agresija.

"Vi ste maladi ljudi i ne znate možda nešto od novije istorije, ali je u Hravtskoj pre 1990. godine bilo 380.000 Srba, danas ih ima samo 160.000, dok ih je u Sarajevu živelo više od 150.000 Srba, a danas ih ima manje od deset hiljada", rekao je Dačić i dodao da je u Prištini od 40.000 Srba, koliko ih je nekada tamo živjelo, danas ostalo svega nekoliko stotina.

"Pa gde je to onda Srbija izvršila etničko čišćenje i genocid", zapitao je Dačić i dodao da je "upravo nad Srbima izvršeno etničkio čišćenje i genocid i zato moramo da nastavimo da širimo istinu o našem narodu, našoj državi".

Ukazao je da je i borba za razbijanje SFRJ bila zasnovana na lažima a oni nisu bili osposobljeni da se borimo sa monstruoznim lažima.

Podsjetio je da je razbijanje Jugoslavije krenulo jednostarnim akcijama otcepljenja Slovenije i Hrvatske, proglašenjem nezavisnosti BiH protiv volje Srba koji su bilo konstutivni narod BIH.

Precizirao je da je rat u BiH počeo ubistvom srpskih svatova na Baščaršiji i dodao da nikada nije utvrđeno, na primjer, kako je došlo do eksplozije na Marakalama u Sarajevu, poslije koje su uvedene sankcije Srbiji.

"Ni dan danas nemao o tome nijednog zvaničnog dokumeta da su granatu na Markale ispalili Srbi. Strani zavaničnici tvrde da su to uradili muslimani", zaključio je Dačić.