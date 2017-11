Dačić: Broj zemalja koje su priznale Kosovo biće manji od 100

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izrazio je uvjerenje da će broj zemalja koje su priznale Kosovo na kraju spasti na ispod 100.

On je ocijenio da je to što je Gvineja Bisao povukla odluku o priznanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova pokazatelj da je spisak od 114 zemalja koje su priznale Kosovo "šarene laža".

"To je samo pokazatelj da su to sve šarene laže i taj spisak od 114 zemalja koje su priznale Kosovo. Videćete na kraju da će to spasti na ispod 100 zemalja", rekao je Dačić Tanjugu.

Šef srpske diplomatije boravi u posjeti Buenos Ajresu, gdje je potpisao Sporazum o trgovini i ekonomskoj saradnji između Srbije i Argentine sa argentinskim kolegom Horheom Marselom Forijem.