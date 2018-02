Dačić: Burundi povukao priznanje Kosova

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da je Burundi povukao priznanje Kosova kao nezavisne države.

"Ovih dana u Prištini se obeležava desetogodišnjica od jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova. Želim da dam prilog. Doneo sam notu Ministarstva inostranih poslova Burundi gde oni povlače priznanje Kosova", rekao je Dačić na vanrednoj konferenciji za novinare u Ministarstvu spoljnih poslova.



Dačić kaže da je na taj način pokazao koliko je krhka nezavisnost Kosova i koliko je "lažna" lista od 116 zemalja koju organi Kosova prikazuju svojim građanima.



"Pozivam ih da pokažu papire svih 116 zemalja. Na toj listi su zemlje koje uopšte nisu priznale Kosovo", istakao je Dačić, navodeći da se pitanje Kosova ne može rešiti bez dogovora sa Srbijom.



Upitao je kako je on kao ministar spoljnih poslova uspio da ubijedi tri zemlje da povuku priznanje za razliku od nekih drugih političara.



"Zbog toga ih optužujem. Smatram da su se neki radovali da bi to što pre skinuli sa dnevnog reda, zato su između ostalog prebacili dijalog iz UN u EU", rekao je Dačić.



On je poručio da će nastaviti borbu za državne i nacionalne interese.



"Nismo velika sila, ali od Kosova smo svakako veći", poručio je Dačić.