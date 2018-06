Dačić: Cilj lažnih vijesti destabilizacija Srbije zbog Kosova

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da lažne vijesti koje dolaze u proteklih nekoliko sedmica imaju za cilj destabilizaciju Srbije kako bi se što prije došlo do rješenja za Kosovo i Metohiju, ali da pritisci i ucjene neće ubrazati dogovor Beograda i Prištine.

"Cilj je da se oslabi pozicija Srbije, a to je sve kombinovano sa pritiscima da se što pre dođe do rešenja za Kosovo", rekao je Dačić, podsjećajući na informacije o navodnom nestanku novinara Stefana Cvetkovića, o navodno neispravnoj vodi za piće, o blokadi puteva...

Dačić je istakao da se ne može postići dogovor pritiscima, čak i po cijenu da se Srbiji kaže da neće otvoriti nijedno pregovaračko poglavlje sa EU ni do 2025. godine.

"To su stvari koje će ostati za budućnost našeg naroda, ne znamo da li će opstati EU ili bilo koji drugi oblik udruživanja u određenom periodu. Mi očekujemo nastavak razgovora, ali isto tako niko od nas ne može da očekuje da dignemo ruke. Njima smeta što mi radimo na tome da mnoge zemlje povuku priznanje Kosova. I toga će biti sve više", rekao je Dačić za RTS.

Komentarišući mogućnost da, nakon postizanja kompromisa Makedonije i Grčke oko imena, sva pažnja bude usmjerena na Kosovo i Metohiju, Dačić je rekao da i Srbija hoće kompromis.

"Oni su došli do kompromisa, u kojem nisu zadovoljni ni Skoplje, ni Atina. Mi nikad nismo bili protiv da neko učestuvje u dijalogu na konstuktivan način, da i jednoj i drugoj strani kaže da moraju da dođu do dogovora, a ne da samo nama kažu da moramo da prihvatimo", dodao je Dačić.

Govoreći o slučaju novinara Stefana Cvetkovića iz Bele Crkve, koji je nakon prijave o nestanku pronađen živ i zdrav, kao i o drugim vijestima koje su uznemirile javnost kao što je navodna neispravna voda za piće, Dačić je rekao da je to "dio očigledne namjere da se destabilizuje Srbija".

"Ovde je reč o pritisku koji treba da se kordiniše i da bude toliko jak da u određenom momentu mi moramo da prihvatimo i nešto što nije u našem nacionalnom i državnom interesu", naveo je Dačić.

On je rekao da predsjednik Srbije i Vlada žele kompromis po pitanju Kosova i Metohije, ali sigurno neće prihvatiti jednostrane akte, te ponovio da ne vjeruje da može doći do promjene i širenja formata pregovora Beograda i Prištine bez saglasnosti svih, ali je moguće da će dolaziti do raznih pritisaka.

On je rekao da Beograd sigurno neće dozvoliti da u pregovorima o Kosovu uključi se samo Amerika, odnosno samo oni koji stoje iza leđa Prištine.

"Neke evropske zemlje su nezadovoljne brzinom postizanja dogovora /Beograda i Prištine/ i očigledno ne ide kako su zamislile, a pri tome ne žele da priznaju da je za nerealizaciju Briselskog sporazuma odgovorna prištinska strana", rekao je Dačić.

Na pitanje da li bi taj pritisak mogao da se ogleda u neotvaranju pregovaračkih poglavlja sa EU, Dačić je rekao da se taj pritisak već i ogleda kroz to, jer Srbija je jedina zemlja koja ima poglavlje 35 koje se odnosi na Kosovo.