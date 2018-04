Dačić: Da kažem Lavrovu i kineskom kolegi da sam se šalio?

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je za "Politiku" da može da garantuje da će broj zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova pasti ispod 100.

On kaže da je za njega prioritet da se broj priznanja smanji na ispod 100, čime se pomaže i predsjedniku Aleksandru Vučiću, jer se u njegovim razgovorima neće polaziti od toga da je sve već riješeno, već će on moći da kaže: "Pa čekajte, evo u poslednja tri meseca pet zemalja je povuklo priznanje".

"Možda će za pola godine, na primer, biti ispod 100. A šta će da bude kada spadne ispod 96 zemalja?" dodao je Dačić.

Upitan ima li realne šanse da tako bude, on je rekao: "Ja vam to garantujem".

Na pitanje za koje vrijeme, on je odgovorio: "Samo da imam vremena. Ne mogu da stignem da se bavim svim tim stvarima, ne mogu da stignem da obiđem sve".

Prema njegovim riječima, treba obratiti pažnju na predstavnike tih zemalja, i to treba da prate i ostala ministarstva.

"A ne da se dešava da neko ovde neće da primi ministra sa kojim ja razgovaram, dok bi ministra iz neke veće evropske zemlje primili", istakao je Dačić.

U tom smislu, dodao je, treba razgovarati i o diplomatskoj mreži.

Dačić kaže da je prvi počeo da radi na tome da zemlje povlače priznanje i da često zbog toga putuje u Afriku i Aziju, zbog čega se zvaničnici iz Prištine na njega žale.

"Pošto to njih strašno nervira, ovde sam formirao tim ljudi koji se bave isključivo tim pitanjem. Za mene je to prioritet naše političke aktivnosti", istakao je šef srpske diplomatije.

Povodom zahtjeva sa Zapada da se brzo riješi pitanje odnosa Beograda i Prištine, Dačić napominje da se tu ne radi o "trci s vremenom", jer su pregovori u Briselu tehnički, a niko nikada nije razgovarao o trajnom rješenju.

"Postoji samo naznaka o pravno obavezujućem sporazumu, čji je autor Štefan File koji je tada pokušao da zadovolji i zemlje koje su priznale tzv. Kosovo i one koje nisu. On tada nije mogao da kaže šta je to, niti ga je neko pitao", dodao je Dačić primijetivši da "niko ne zna šta je to".

Upitan da li će kosovski Srbi 20. aprila sami formirati Zajednicu srpskih opština, on je rekao da "sve zavisi od naše procene".

"U svakom slučaju, za nas je veoma važno da držimo čvrste odnose sa Rusijom i Kinom. Treba držati čvrste odnose sa zemljama koje nisu priznale tzv. Kosovo, posvetiti se tome i truditi se da s Nemačkom, Francuskom i SAD dođe do određenog nivoa međusobnog razumevanja kako može trajno da se reši taj problem", napomenuo je Dačić.

On kaže da niko u Evropskoj uniji ne opravdava to što Priština ne želi da formira ZSO.

Upitan hoće li EU izvrštiti pritisak na Prištinu, Dačić je odgovorio: "Apsolutno. Oni su svi obećali da će izvrštiti maskimalni pritisak".

Na pitanje hoće li Kosovo dobiti stolicu u Ujedinjenim nacijama, on je rekao da bi to značilo da Srbija treba da kaže Rusiji i Kini da se ne bune protiv toga.

"Možete li da zamislite da ja to uradim? Da kažem Lavrovu i kineskom kolegi da sam se ovo do sada šalio?" dodao je Dačić.

On je primijetio da se stalno predstavlja kao da Srbija nema kud, što nije tačno.

"Kuda će oni (Priština)? Zato mora da se ide na kompromis", kaže Dačić.

Na pitanje da li bi rezultat kompromisa moglo biti da Kosovo dobije stolicu u UN, on je rekao: "Može, ako mi to prihvatimo i to bude deo dogovora. Nikako drugačije".