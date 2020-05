Dačić: Da sam se pitao, nikad ne bih pravio državu sa Crnom Gorom

BEOGRAD - Srbija je zainteresovana samo za mir i nikakva hegemonija nad Crnom Gorom je ne interesuje, poručio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić odbacujući optužbe crnogorskog Ministarstva spoljnih poslova da se Srbija miješa u unutrašnje stvari te zemlje.

"Velika je laž da se Srbija miješa u unutrašnje stvari Crne Gore, naprotiv, Srbija se stalno javno zalaže za dijalog, mir i stabilnost u Crnoj Gori, zabrinuta za položaj srpskog naroda i SPC u Crnoj Gori, što je naše legitimno pravo po svim međunarodnim konvencijama", rekao je Dačić u izjavi za Tanjug.

On je naveo da povodom "bestijalnih" napada na Srbiju i njega lično od strane crnogorskog Ministarstva spoljnih poslova, želi jasno da poruči: "Bestidno je i besplodno plašenje crnogorskog naroda srpskim hegemonizmom”.

Dačić ukazuje i da ovo nije izgovorio on, već predsednik Milo Đukanović, 1989-e godine kada je dolazio na vlast.

Crnogorsko Ministarstvo spoljnih poslova osudilo je sinoć kao miješanje u unutrašnje stvari Crne Gore izjavu Dačića, koji je povodom dešavanja u Crnoj Gori rekao da dolaze u situaciju da maltene počinje bratoubilački rat između Srba i Crnogoraca.

Iz crnogorskog Ministarstva kažu "da je uprkos kontinuiranim verbalnim napadima na Crnu Goru iz Srbije, zdravlje građana apsolutni prioritet države Crne Gore".

Dačića optužuju i da koristi retoriku "Miloševićevog portparola iz devedesetih", i da se "neodgovorno, grubo i opasno umešao u unutrašnja pitanja Crne Gore".

Podsjećaju i "druge organe Republike Srbije" da treba jednom za svagda da imaju na umu da je Crna Gora, nakon skoro čitavog jednog vijeka, puno odricanja i teških političkih borbi, uspjela da povrati svoju nezavisnost i da nikome više neće dopustiti "neku novu Podgoričku skupštinu".

Dačić je podsjetio da Srba u Crnoj Gori ima više od 28 odsto i da je više od 70 odsto pravoslavnih hrišćana.

"Uostalom, to je u slučaju Srbije jedan od uslova i za ulazak u EU, pa tako Hrvatska, na primjer, stalno postavlja pitanje, čak i ultimativno, položaja Hrvata u Srbiji, kojih ima 0,8 odsto", napominje ministar.

On pita kako to nije miješanje u unutrašnje stvari Srbije, a kad Srbija postavi pitanje položaja Srba u Crnoj Gori, "onda je to kako kažu brutalno mešanje".

Dačić ističe da je Srbija izrazila zabrinutost za situaciju u Crnoj Gori nastaloj poslije usvajanja Zakona o slobodi vjeroispovijesti, koji je donijet suprotno preporukama Venecijanske komisije, najavama otimanja imovine SPC i hapšenjem vladike Joanikija i drugih sveštenika.

"Smatramo da se samo dijalogom otvorena pitanja moraju rješavati, sve drugo može samo izazivati po prvi put u istoriji sukobe između bratskog crnogorskog i srpskog naroda", poručuje Dačić.

On pita i ako su im svi građani ravnopravni, kako to da iako Srba ima više od 28 odsto nema gotovo nijednog Srbina u organima vlasti, za razliku od Srbije gde su rukovodeće strukture prepune ljudima porijeklom iz Crne Gore.

"I na kraju, bezobrazno je da Srbiju Crna Gora optužuje za mešanje u unutrašnje stvari a Crna Gora se brutalno umešala u unutrašnje stvari Srbije i narušila njen teritorijalni integritet priznajući Kosovo, glasajući u UNESCO da Pećka Patrijaršija i Dečani postanu kosovska kulturna baština", ukazuje ministar.

Pita i šta bi na to rekao kralj Nikola koji je 1913-e godine na Cetinju rekao da su se hrabre vojske dve srpske kraljevine bratskim zagrljajem na Pljevljima, kod Sjenice i na Đakovici, objavile cijelom svijetu da je srpstvo na jugoistočnom Balkanu oslobođeno.

Poručio je crnogorskim vlastima da će lako oni sa njim, jer je Srbin iz južne Srbije i da se pitao nikad sa njima ne bi ni pravio zajedničku državu, ali pitao se, kaže, unuk kralja Nikole, rođen na Cetinju, polu-crnogorac, Aleksandar Karađorđević.

"Lako ćete vi sa mnom, gledajte šta ćete sa svojim narodom, svojim građanima i svojom crkvom. Srbija je zainteresovana samo za mir, nikakva hegemonija nad vama nas ne interesuje, ali došao je kraj i vaše hegemonije u Beogradu", poručio je Dačić.

