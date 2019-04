Dačić: Dajte Kosovu viznu liberalizaciju, mi ćemo autobuse

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da nije opcija da Srbija prihvati nezavisno Kosovo, naveo da sadašnja situacija "koči" napredak i Beograda i Prištine na putu ka EU i poručio da je potrebno političko rješenje za taj problem, koje će uvažiti interese oba naroda.

Obraćajući se studentima organizacije Burgonj Balkan ekspres Fakulteta političkih nauka u Parizu, Dačih je naveo da je potrebno komrpomisno rješenje koje nije nametnuto.

U razgovoru sa njima u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije primijetio je da neki od njih ne raspolažu istorijskim činjenicama i da se oslanjaju na propagandu koja se vodi protiv Srbije.

Prije nego što su studenti postavljali pitanja u vezi sa KiM, odnosom Srbije i Rusije, ali i tome da je Srbija izvršila "genocid", Dačić im je rekao da je očuvanje suvereniteta i integriteta zemlje najvažniji spoljnopolitički cilj, a pored toga i članstvo u Evropskoj uniji, međutim, ukazao je da Srbija na tom putu ima i poglavlje 35 u kojem se mjeri napredak u dijalogu sa Prištinom, što druge zemlje kandidati nisu imale.

Podsjetivši da je Kosovo 2008. godine samoproglasilo nezavisnost, Dačić je rekao da ne može jedan dio neke teritorije samostalno da proglasi nezavisnost bez države od koje želi da se otcijepi.

"Ako se to legalizuje kao princip, svaka zemlja je u opasnosti. Pratite Španiju. Imate sitaciju sa Katalonijom koja želi da ide istim putem kao Kosovo. Neke zemlje su priznale Kosovo, a u slučaju Španije se ne dopuštaju ti jednostrani akti, jer je Španija u EU. Očigledno je da postoje dupli standardi", rekao je on i dodao da se Srbija zalaže da principi budu univerzalni.

Ukazao je da Albanci imaju svoju državu - Albaniju i upitao da li na svijetu postoji neki narod koji ima dvije države.

Upitao je ko vjeruje da će to biti dvije nezavisne države, primijetio da je "normalno" da će težiti ujedinjenju, te ocijenio da je riječ o stvaranju velike Albanije, dok se s druge strane, svi plaše nekom idejom o velikoj Srbiji.

"Koliko to Srbija treba da bude mala da ne bi bila velika, da ne bi njima bila pretnja? Ako imaju bolje rešenje (za Kosovo) od onog koje smo mi predlagali, hajde da vidim, ali da prihvatimo jednostrano rešenje - nećemo nikad", rekao je Dačić.

On je istakao da Srbija insisitra da se pronađe političko rješenje za KIM, jer je to važno za stabilnost regiona.

"Mi sa Prištinom želimo dijalog, ali Priština svojim potezima vrši opstrukciju i ne dorpinosi pronalaženju rešenja. Ni posle šest godina nije formirana Zajednica srpskih opština", rekao je Dačić.

Naveo je i da je 13 zemalja povuklo priznanje Kosova i očekuje da se taj trend nastavi.

"Neke zemlje su priznale Kosovo, ali nakon jedanaest godina Kosovo nije uspelo da zaokruži svoju nezavisnost, nije ušlo u UN, pet država EU ga nije priznalo…Biće manje od polovine članica UN koje su priznale Kosovo", ocijenio je Dačić i dodao da su pojedine zemlje koje su priznale jednostrani akt to radile pod pritiskom nekih zapadnih i nekih islamskih zemalja.

Govoreći o članstvu u EU, šef srpske diplomatije je naveo da je Srbija otvorila 16, a zatvorila dva poglavlja, primijetivši da dinamika otvaranja poglavlja ne prati dinamiku reformi u Srbiji.

Napredak u dijalogu sa Prištinom se mjeri kroz poglavlje 35, a dijaloga nema, jer je, kaže Dačić, Priština uvela takse na proizvode iz centralne Srbije, i bez obzira što nije kriva, Srbija, dodaje, trpi posljedice.

"Mi imamo prekid dijaloga zbog taksi, još će sad da nam kažu da Srbija zbog toga ne može da napreduje u evropskim integracijama", rekao je on.

Naveo je da će, ipak, bez obzira na to što evropski put naše zemlje nije lak nastaviti sa tim, jer je to u interesu građana.

Na pitanje jednog od studenata u vezi sa navodnim genocidom koji je Srbija počinila, Dačić je bio oštar i upitao ko je rekao da je Srbija počinila genocid i poručio da je to neumjesno pitanje, naročito imajući u vidu srpske žrtve u Prvom i Drugom svjetskom ratu.

"To je dokaz koliko ste indoktrinirani i koliko ne razmišljate racionalno", rekao je Dačić i uptao da li su Srbi izvršili genocid protiv sebe, s obzirom da ih je u zemljama u okruženju manje nego što ih je bilo.

Kako je rekao, za 20 godina na KiM je vraćeno 1,9 odsto Srba, "ali to ne možete da čujete nigde, možete samo da čujete da su Srbi izvršili genocid, da su ratni zločinci…"

Na pitanje o granicama poslije Drugog svjetskog rata, a u vezi sa Kosovom, Dačić im je rekao da moraju više da poznaju istorijske činjenice, navodeći da je Kosovo poslije Drugog svjetskog rata pokrajina u sastavu Srbije.

"Do rešenja za taj problem ne može da se dođe pritiskom da Srbija prizna nezavisnost. To nije relano. To je kao kada biste terali Izreal da prizna da Jerusalim nije deo Izraela. Na Kosovu se nalazi sedište naše crkve", ukazao je ministar spoljnih poslova.

Nastavio je da Albanci "rade svoj posao", da prave svoju državu veliku Albaniju, ali im je poručio da je ne prave na račun nekog drugog.

"Ako ih (zapadne zemlje) već toliko volite što im ne date viznu liberalizaciju? Kako ste tako cinični. Evo, mi se zalažemo da date Kosovu viznu liberalizaciju. Mi ćemo da platimo autobuse, nije problem…", rekao je Dačić.

Zamolio je međunarodnu zajednicu "da ne pravi eksperimente u regionu" i da "prvo sebe vakciniše, a onda da revakciniše region".

Na pitanje o eventualnom razgraničenju, Dačić je rekao da nije došlo do konretnih razgovora o komrpomisu, ali ističe da nije tačno da to nije u skladu sa evropskim principima i kao primjer naveo sporazum Belgije i Holandije.

"Ako bismo se mi oko nečeg dogovorili to bi bilo i prihvaljtivo", poručio je Dačić.