Dačić: Danas još jedna zemlja povlači priznanje Kosova

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić nagovijestio je danas da će još jedna država povući priznanje Kosova.

Dačić, koji je gostovao u jutarnjem Dnevniku "RTS", nije želio da kaže koja država je u pitanju, ali se nada da će danas popodne moći da saopšti više informacija.

Kada se radi o Liberiji, Ministarstvo spoljnih poslova je 20. juna saopštilo da je ta država povukla priznanje Kosova, ali je kosovski ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli uprkos tome najavio da Liberija otvara svoju ambasadu na Kosovu.

Dačić naglašava da "Liberija deset godina nije vidjela nikoga sa Kosova. Priznala je Kosovo".

"Sada kada su povukli priznanje, u Liberiju su se sjatili Amerikanci, Englezi, Pacoli je otišao u Liberju, primio ga je Vea (Džordž, predsjednik Liberije). Objavio je da će Liberija da otvori ambasadu u Prištini. Pacoli, da ima neki papir, on bi ga pokazao. Ja pokazujem papire", rekao je Dačić.

Prema njegovim riječima, do sada su četiri zemlje povukle priznanje, prije nekoliko godina i Sao Tome i Principe, a danas će biti šesta.

Cilj mi je da bude ispod 100 zemalja koje su priznale, ponovio je šef diplomatije.

Povodom ideje o podjeli Kosova, Dačić ističe da nije kasno i da to govore oni koji misle da to ne može da se ostvari.

"Onaj ko vam kaže da je kasno za podelu ili da je protiv podele, ili ne razume način u kojem se sada nalazimo ili želi da ratom mi to vratimo ili želi da vodimo politiku da to čekamo nekoliko stotina godina pa da to vratimo", rekao je Dačić.