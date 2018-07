Dačić: Dođe mi da dam Pacoliju ove note

BEOGRAD - Hapšenje petorice Srba kod Gnjilana ometaju dijalog Beograda i Prištine i suprotne su onome o čemu se govori u Briselu, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić.

On je dodao da je to reakcija na povlačenje Srba iz nekih bezbjednosnih struktura, od kojih Priština, kako je naveo, želi da pravi pod patronatom nekih zapadnih zemalja stvarajući time nukleus za neku vojsku koju žele da formiraju i pokušavaju da predstave da i Srbi to podržavaju.

Takve akcije, prema njegovim riječima, pokazuju da Srbije ide jedan korak naprijed, dva nazad.

"Ja sam bio prisutan na poslednjem sastanku. Dogovor je bio da se podstiče, da se stvara atmosfera za kompromis i dijalog. Očigledno je da neki ne žele kompromis i ne žele dijalog", rekao je Dačić.

Komentarišući izjavu Bedžeta Pacolija da "niko nije povukao priznanje Kosova", Dačić je odgovorio da ne zna kako da mu objasni neke stvari.

"Ja ne znam kako njemu da objasnim neke stvari. Šta da mu pokažem? Na kraju mi je došlo da mu dam ove note, jer kaže da nije dobio nijednu. Moram da vam kažem da mi nismo dobili nijednu notu od zemalja koje su priznale Kosovo", rekao je Dačić.

"Ako oni žele da to i dalje bude zamrznut konflikt, u redu, samo što će se to svesti na veoma mali broj - Albanija i SAD", zaključio je Dačić.