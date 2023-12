Dačić: Država neće dozvoliti nasilno rušenje ustavnog poretka

BEOGRAD - Bezbjednosna situacija u Srbiji je stabilna, a država neće dozvoliti bilo kakvo nasilno rušenje ustavnog poretka već će obezbijediti red, te poziva na mir i rješavanje svih problema kroz institucije, zaključeno je danas u Beogradu na sastanku Biroa za koordinaciju rada službi bezbjednosti Srbije.

"Država daje podršku svim nadležnim organima da zaštite ustavni poredak i nastojanjima da se sankcionišu svi koji su upotrebljavali nasilje, te očekuje da će MUP i tužilaštvo postupati u skladu sa zakonom", izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, koji je i šef tog tijela.

Dačić je rekao da je zaključeno da je bezbjednosna situacija stabilna, bez obzira na brojne izazove koji su ovih dana prisutni i nasilne aktivnosti, koje su prije svega usmjerene ka nasilnom osvajanju institucija i rušenju ustavnog poretka.

On je dodao da je zaključeno da će svi elementi sistema bezbjednosti nastaviti da koordinisano djeluju na zaštiti ustavnog poretka.

"Najoštrije su osuđeni nasilnički akti, rečeno da nisu u pitanju nikakvi politički protesti, nego je reč o pokušaju nasilnog osvajanja i ulaska u institucije kao što je Skuština grada Beograda. Reč je o pokušaju nasilnog rušenja ustavnog poretka Srbije", rekao je Dačić i istakao da je sve to krivično djelo.

Dačić je naveo da je jedna stvar da li će neko osvojiti vlast na izborima, a druga da li će to uraditi na ulici, nasilnom ulaskom u institucije vlasti, te dodao da je reakcija državnih organa bila veoma uzdržana.

On je rekao da su nasilje upotrebljavali predstavnici one koalicije koja sebe zove "Srbija protiv nasilja".

Dačić je rekao da je data puna podrška svim državim organima koji su učestvovali u odbrani ustavnog poretka i da je data jasna poruka da nadležni državni organi treba da se drže zakona, te da svi vinovnici budu sankcionisani na način kako zakon definiše.

"Svi smo šokirani brojnim lažima koje se plasiraju, a koje govore da demonstranti nisu upotrebljavali nasilje i da se radi o nekim ubačenim elementima", naveo je Dačić i dodao da će o tome nadležni državni organi dati dokaze, prenosi Srna.

On je ocijenio da tim lažima učesnici nasilja žele sebe da amnestiraju, da su to neki navodno ubačeni elementi koji su vršili nasilničke akte, ali da su to laži, jer se iz snimaka vidi istina.

Povodom najava novih porotesta opozicije koja ne priznaje izborne rezultate za grad Beograd, Dačić je ponovio da je država neće dozvoliti nasilje. On je pozvao sve na mir i uzdržanost i da se svi problemi rješavaju kroz institucije.

Osim Dačića, sjednici Biroa su prisustvovali šefovi bezbjednostih službi, odnosno Bezbjednosno-informativne agencije, Vojno-obavještajne agencije i Vojno- bezbjednosne agencije, ministri unutrašnjih poslova, odbrane, pravde te predstavnici tužilaštva.

