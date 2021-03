Dačić: Egipat priznao KiM, ali je to priznanje "zamrznuto"

BEOGRAD - Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić rekao je danas da je Egipat u posljednjim danima vlasti Mohameda Morsija priznao samoproklamovanu nezavisnost Kosova, usmeno, ali da ta zemlja od 2015. godine ne glasa za članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama, tako da se može reći da je to priznanje "zamrznuto".

Dačić je to rekao na početku sjednice, u dijelu za poslanička pitanja, na konstataciju poslanice JS Zagorke Aleksić, da je predsjednik te stranke Dragan Marković tokom boravka u Hurgadi, dobio informaciju da u Egiptu ne postoji nikakav dokument da je ta država priznala nezavisnost srpske južne pokrajine, ali da Priština ubraja Egipat u zemlje koje su je priznale, na osnovu jedne izjave bivšeg predsjednika Morsija koju je dao tri nedjelje prije odlaska sa vlasti.

"Tačno je to što je objavljeno, da je Egipat u poslednjim danima Morsija priznao KiM. Pošto ministar spoljnih poslova to nije želeo da uradi, portparpol vlade je izjavio da je Egipat priznao Kosovo. Međutim, nikakva formalna pisana odluka za to ne postoji", rekao je Dačić, koji je bio ministar spoljnih poslova.

On je naveo da je više puta o tome pitao egipatskog minsitra spoljnih poslova Sameha Šukrija, koji mu je, kada je posljednji put bio ovde, rekao da Egipat ne želi da povlači priznanje i da ulazi u ta pitanja, ali je istakao da ta zemlja od 2015. godine ne glasa za KiM u međunarodnim organizacijama.

"Praktično se može reći da je zamrznuto priznanje. Egipat nije povukao priznanje, ali više ne glasa za Kosovo u međunarodnim organizacijama, što je značajno. Naravno da bismo mi voleli i da povuku priznanje", rekao je Dačić.