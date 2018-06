Dačić: Gospodo koja kritikujete, moje pevanje je pomoglo

BEOGRAD - Ivica Dačić, u autorskom tekstu, za Kosovo je rekao da izgleda kao Sizifov posao, ali da Srbija smije da odustane. "To nije fraza, to je suština".

Svi mi koji smo na vlasti, ali i oni koji su sad opozicija, imamo odgovornost, napisao je u autorskom tekstu za današnji "Kurir" šef srpske diplomatije i dodao da su, međutim, "i Tadić, i Đilas, i Jeremić", izgleda zaboravili šta ta ijreč znači.

"Za razliku od njih, čini mi se da je sadašnja vlast, s Aleksandrom Vučićem na čelu, čiji su deo moja partija i ja, spremna da se uhvati ukoštac sa svim teškim odlukama", istakao je Dačić.

On je ukazao da je pitanje Kosova najteže od svih. "Izgleda kao Sizifov posao, ali na nama je da nikada ne odustanemo, koliko god da se sve čini bezizlaznim. Ne to nije samo fraza, to je suština", kaže Dačić.

Prema njegovim riječima, lako je reći "ova vlada prodaje Kosovo", "ova vlast vodi katastrofalnu ekonomsku politiku" ili "Dačić peva".

"Gospodo, vi koji kritikujete, a na šta imate pravo, kažem vam: Da ste bili barem malo odgovorniji, sada možda ne bismo imali toliko propuštenih šansi za Kosovo, da se sada i predsednik i Vlada hvataju za slamku koja je pritom polomljena na nekoliko delova, da bi Srbiija nešto dobila", poručuje Dačić i dodaje:

"Za razliku od nekih, moje pevanje, i to pred stranim diplomatama, nije odmoglo već pomoglo, jer činjenica je da je diplomatska aktivnost priznatija nego ikada. Smeta vam kada Dačić peva, a ne smeta kada su to radili Putin, Obama ili kada je Klinton pevao".

Prema njegovim riječima, u redu je da kritikujemo jedni druge, tako se dolazi do boljih rješenja, ali ne i da se medjusobno mrzimo. "Šta ćemo svi zajedno sa mržnjom ako dođemo u situaciju da svi stanemo pod jednu šljivu", napisao je Dačić u autorskom tekstu.