Dačić: I za nas ZSO zatvorena tema, jer mora da se realizuje

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić poručio je da je i za Beograd pitanje Zajednice srpskih opština zatvorena tema, o kojoj se ne pregovara jer je već potpisano i treba da se realizuje.

Dačić je tako odgovorio na izjavu premijera privremenih institucija u Prištini Avdulaha Hotija da je "Zajednica srpskih opština zatvoreno pitanje".

"O čemu da se pregovara, kada je to potpisano. Pa zar treba sada neko posle sporazuma u Vašingtonu da neko vidi da li će se realizovati tačke iz tog sporazuma. To tako ne rade ozbiljni partneri", rekao je Dačić u emisiji "Politikon" jagodinske televizije Palma plus.

Navodi da time pokazuje da "laže sve" i da nešto prihvate samo da se ne bi naljutili razni faktori.

"Da li to sada znači da i ovo što je sada potpisano u Vašingtonu Priština neće da realizuje", upitao je Dačić, prenio je SPS u saopštenju.

Navodi da je u Vašingtonu dogovoren moratorijum za aktivnosti za povlačenje priznanja i za aktivnosti Prištine u drugom smijeru, a da je nakon toga Priština pozivala BiH da prizna Kosovo.

"Pokazao sam Ričardu Grenelu pismo koje je ministarka spoljnih poslova takozvanog Kosova uputila Bosni i Hercegovini u kome poziva Bosnu i Hercegovinu da prizna Kosovo. Amerikanci su odmah zvali Hotija i sve ostale iz njegovog tima i pitali ih zašto su to uradili. Srbija se pridržava potpisanog, Priština se ne pridržava” rekao je šef srpske diplomatije.

Pita i kakav je kredibilitet svih mogućih političkih rješenja, ako Priština neće da sprovede ono što je dogovoreno u Briselu, kao i kakav je kredibilitet Brisela.

"U čemu je razlika između Brisela i Vašingtona. Vašington kada nešto kaže to je gvozdena pesnica, a Brisel očigledno nije. Brisel očigledno ne želi da upotrebi svoj autoritet. Iz Brisela i Berlina smo sto puta čuli da nema promena granica, iako su oni promenili naše granice, a nijednom nismo čuli da Priština mora da formira Zajednicu srpskih opština", naglasio je Dačić.