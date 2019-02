Dačić: Idejom o razgraničenju nisam rekao ništa novo

BEOGRAD - Pošto je dijalog Beograda i Prištine prekinut, nikakvih daljih koraka za sada nije bilo, osim iznošenja ideje o razgraničenju, izjavio je danas prvi potpredsjednik Vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i naveo da su otvorene mogućnosti za različite ideje koje bi predstavljale kompromis.

Upitan da li razgraničenje treba da znači i razmenu teritorija, Dačić je novinarima rekao da ne zna zašto se nedavno digla prašina kada je pomenuo razgraničenje.

"'Nisam rekao ništa novo... rekao sam da imamo otvorene mogućnosti za različite ideje koje bi predstavljale kompromis", kaže Dačić, a na pitanje da li bi bila prihvatljiva razmjena teritorija u sklopu razgraničenja, navodi da je to stvar dogovora i razmjene različitih viđenja šta ko misli da treba da bude kompromis.

"U ovom trenutku je iluzorno govoriti... Mislim da uopšte neće doći do bilo kakvog dogovora, jer neke zemlje u Evropi podržavaju Haradinaja da istrajaju u ovoj taksi upravo zato da bi se odložiili ovi razgovori do posle izbora u Evropskom parlamentu", rekao je Dačić.

Naveo je da je polazna osnova Beograda za pregovore definisana Ustavom Srbije i odlukom Skupštine Srbije usvojenom još u vrijeme Tomislava Nikolića, te da u toj platformi nema razgraničenja i razmjene teritorije.

"To su polazne platforme, i Priština ima svoju polaznu platformu, ali ako vodite razgovore o nekim kompromisima onda treba da izađete sa tim šta su ti neki kompromisi. U toj varijanti, a i sam predsednik Vučić je rekao, da će sva rešenja do kojih se dođe u nekim razgovorima ili postoje kao predlozi izaći pred narod na odlučivanje", rekao je Dačić.

"Za sada, pošto je dijalog prekinut, nikakvh daljih koraka, osim iznošenja te ideje (o razgraničenju), nije bilo", dodao je Dačić.

On je naveo i da neke zemlje nisu oduševljene tim prijedlogom jer smatraju da granice Kosova uopšte ne treba da se mijenjaju i da Beograd samo treba da prizna takozvano Kosovo.

"U situaciji kada postoje ove takse mislim da je iluzorno da mi uopšte razgovaramo o bilo kojim varijatnima, jer dijalog uopšte suštniski nije počeo", kaže Dačić.

Kao najveći rezultat sadašnje vlasti Dačić vidi u tome što je uspjela da pitanje Kosova i potrebe da se dođe do kompromisa ponovo vrati na sto.

Sa aspekta američke politike, Dačić kaže da bi promjena američke administacije bila loša po interese Srbije zato što bi se vratili oni koji uopšte ne podržavaju da se dođe do bilo kakvog kompromisa.

"Oni su do sada samo imali tu ideju da mi priznamo Kosovo. Kad god se pokretalo to pitanje oni uvek kažu, ma šta ima o tome da razgovaramo, to je pitanje već rešeno. Mi smo pokazali da to pitanje nije rešeno i to je najveći rezultata ove vlasti i zalaganja koje smo imali pre svega Vučić i ja", kaže Dačić.

Naveo je da je 13 zemalja povuklo priznanje takozvanog Kosova, da Prištini nije uspjelo da uđe u Interpol i Unesko.

"Time se gubi taj nivo osećaja da je sve već rešeno", kaže Dačić.

Kako je naveo, u mnogim zemljama je postojala velika sumnja prema odlukama njihovih vlada da priznaju takozvano Kosovo, a da je jedna od tih zemalja Italija,

"Poljska nije uspostavila doplomatske odnose, u Češkoj takođe postoje velika protivljenja. Da li će to dovesti do promene stava administracije, to ćemo videti u narednom peridu. Ono što je sigurno je da se međunarodna situacija u ovoj oblasti menja, da sve veći broj zemalja povlači svoje odluke o priznanju", rekao je Dačić.

Naveo je i da se Kosovo ponovo prijavilo za Interpol, te da ne razumije toliku potrebu za izazivanje novih nestabilnosti.

"Ta prijava nema nikakve šanse da uspe. Taj rezultat će biti za Kosovo još gori", kaže Dačić.

Upitan o dokumentu od 17 tačaka koje predlažu Albanci na KiM koji se pojavio u njemačkim medijima, Dačić kaže da je to vidio i ranije na društvenim mrežama, ali da to nije nikakav dokument, niti ima bilo kakve veze sa razgovorima i pregovorima.

Upitan u kakvim je odnosima sa ministrom Nenadom Popovićem poslije njegovih optužbi na Dačićev račun, Dačić kaže da su njihovi odnosi "isti koji su bili ranije".

"Nismo imali nikakve odnose", dodaje Dačić.