Dačić: Istočno Kosovo - njihov cilj od Prizrenske lige

BEOGRAD - Prvi potpredsjednik Vlade i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić istakao je danas da nije prvi put da je neki kosovski zvaničnik Preševo i Bujanovac nazvao istočnim Kosovom, podsjećajući da su to njihovi ciljevi od Prizrenske lige do danas.

Dačić je, upitan da prokomentariše izjavu kosovskog premijera Ramuša Haradinaja o istočnom Kosovu, rekao da ne zna šta je konkretno rekao na albanskom, ali da nema dileme oko izjave.

"Ovo nije prvi put i nije ništa novo. Kada je Isa Mustafa bio premijer i primio predsjednike opština Bujanovac i Preševo, kao i predstavnike političkih partija iz Preševa, Bujanovca i Medveđe, oni su takođe upotrebili izraz da je primio predstavnike istočnog Kosova. Ja sam zbog toga reagovao saopštenjima i pisao Evropskoj komisiji", rekao je Dačić.

Dačić je kazao da oni ne upotrebljavaju slučajno te termine.

"Nije Tači slučajno rekao da su na Košarama hteli da sruše granicu između albanskog naroda i dve albanske države, nije slučajno Rama govorio o tome da će se formirati Velika Albanija. Ne znam ko je ono govorio da će do Niša da dođu. To su sve njihovi ciljevi od Prizrenske lige do danas", podvukao je Dačić.

On je naglasio da samo onaj koji to neće da vidi, onaj koji to neće da sankcioniše, onaj koji to pusta ili toleriše, koji to podržava na zapadu, neće na to da reaguje.

"Kada Tači danas kaže i preti puškama, treba da svi mi znamo da će ipak morati da pita one čije su te puške. Srbija na to ne reaguje na takav način da ne podgreva atmosferu, već je smiruje", ukazao je šef srpske diplomatije.

Za Haradinaja region Preševa i Bujanovca "istočno Kosovo"

Kosovski premijer Ramuš Haradinaj izjavio je danas da će auto-putem Priština-Gnjilane-Belo brdo, koji je počeo danas da se gradi, biti povezana "Anamorava" (Kosovsko pomoravlje) sa, kako tvrdi, "istočnim Kosovom" (Opštine Preševo i Bujanovac), prenosi RTS, pozivajući se na lokalne medije.

Haradinaj to izjavio na ceremoniji u selu Žegovac kod Gnjilana, dodavši da je za realizaciju prvog dijela tog projekta obezbjeđeno 87 miliona evra, a da će projekat izgradnje autoputa trajati 30 mjeseci.



Za novinare srpskih redakcija koji su pratili ovaj događaj nije bio obezbjeđen prevod na srpski jezik, iako je on, po kosovskom ustavu, zvaničan u upotrebi i ravnorpavan sa albanskim, prenio je portal RTV Puls.

O Samitu EU-Zapadni Balkan

Upitan za Samit EU - Zapadni Balkan u Sofiji, Dačić je kazao da još nije donijeta odluka o tome ko će iz Srbije na njemu učestvovati.

Podsjetio je da Srbija nikada ne učestvuje na skupovima na kojima je Kosovo, a gdje se govori o državama, već samo gdje se koristi formulacija "učesnici u procesima o Zapadnom Balkanu".

"Poziv je upućen šefu države, a samit okuplja šefove država ili vlada. Zato je pitanje za predsjednika i premijerku ko će na njemu učestvovati“, rekao je Dačić.