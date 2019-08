Dačić: Izbor Palmera nije iznenađenje

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da je izbor Metjua Palmera za specijalnog predstavnika SAD za Balkan znak da Amerika želi da fomalizuje ono što stalno govori, a to je da želi da podstakne brzo rješenje u vezi sa Kosmetom i da apeluje na sve strane u regionu da grade mir i stabilnost.

Dačić ističe da izbor Palmera nije iznenađenje, jer je on i do sada, na neki način, obavljao tu funkciju, ali da je hendikep to što je dugo u Stejt departmentu i ima utvrđen sistem vrijednosti i način razmišljanja koji možda stvara određene stereotipe.

"Međutim, mislim da je dobro da prati liniju nove američke administracije i želju da se postigne trajno rešenje i ubrzanje tog rešenja", rekao je Dačić za RTS.

Dačić je ocijenio da je ovaj izbor potvrda onoga što je govorio ranije, a to je da je Amerika promijenila stav, ne o nezavisnosti samoproglašenog Kosova, nego o tome da to pitanje nije riješeno, već da treba da se rješava.

"Što bi imenovali specijalnog predstavnika da je stvar rešena?", upitao je Dačić.

On je napomenuo da je situacija sada značajno drugačija i da američka administracija želi da pogura pregovarački proces.

Dačić navodi da se format dijaloga neće mijenjati i da će ostati u Briselu, a kakvi će biti rezultati, to zavisi od izbora u Prištini, gdje obećavaju da će da ukinu takse čim se završe izbori.

On je najavio da će se na Bledskom forumu sastati sa Palmerom i rekao da zna da će biti zahtjeva da se prestane sa povlačenjem priznanja.