Dačić: Izjava Merkelove nije se odnosila na Kosovo

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da ne misli da se izjava njemačkog kancelara Angele Merkel da nema promjena granica na zapadnom Balkanu odnosila na samoproglašeno Kosovo.

"Njih pre svega brine da li će BiH ostati celovita", rekao je Dačić, komentarišući izjavu Merkelove da nema promjena granica na zapadnom Balkanu koju je dala nakon sastanka sa predsjedavajućim Savjeta ministara Denisom Zvizdićem.

On je ocijenio da onaj ko je priznao nezavisnost takozvanog Kosova nema šta da govori o nepomjenjivosti granica, jer je pogazio taj princip i dodao da Merkelova jeste partner Srbiji, ali da to ne znači da je u pravu.

"Oni smatraju da je to pitanje rešeno i da mi treba samo da priznamo Kosovo, ne pričam o Nemačkoj, nego pričam generalno. Šta sad to znači, da mi sada treba da uvažavamo granice Kosova i Srbije koje nikada nisu postojale? To je kršenje međunarodnog prava i to je veoma licemerno", rekao je Dačić za Televiziju N1.

Odgovarajući na pitanje šta je sa idejom razgraničenja poslije izjave njemačkog kancelara, Dačić je rekao: "A šta sa idejom raspada Jugoslavije, iako su nemačke države rekle da podržavaju opstanak Jugoslavije, pa su posle tri meseca priznali Sloveniju i Hrvatsku...".

On smatra da bi EU prihvatila sporazum Beograda i Prištine koji bi značio razgraničenje i da je to najjednostavnije rješenje o kome priča već 10 godina.

"A da li će do toga doći... Evo posle ovoga što je rekla Merkelova postoje pritisci da se ne razgovara na takav način, videćemo...", rekao je Dačić.

On je napomenuo da Albanci nemaju svoju spoljnu politiku i da je premijer samoproglašenog Kosova Ramuš Haradinaj rekao da imaju spoljnu politiku SAD.

"Ako Albanci gledaju svoje interese, dogovoriće se sa Srbima", poručio je ministar spoljnih poslova Srbije.