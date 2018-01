Dačić: Izložba o Jasenovcu nije uperena ni protiv koga,osim zločinaca

NJUJORK - Šef srpske diplomatije Ivica Dačić, koji će danas u Ujedinjenim nacijama u Njujorku otvoriti izložbu "Jasenovac - pravo na nezaborav", poručuje da izložba nije uperena ni protiv koga, osim protiv zločinaca i onih koji žele da se zločini "zaborave i izbrišu".

Dačić smatra da je veoma bitno da se "u jednom opštem pokretu koji se zalaže za relativizaciju zločina, rehabilitaciju zločinaca i, samim tim, za opravdanje zločina, jos jednom istaknu zločini koji ne smiju da budu zaboravljeni".

"Zločini koji su doveli do toga da na stotine hiljada ljudi izgubi svoje živote, zločini koji su bili protiv određenih naroda, protiv određene rase. Ova izložba nije uperena ni protiv koga osim protiv zločinaca i onih koji žele da se to zaboravi i da se to izbriše", rekao je Dačić.

Zato je, kako objašnjava, izložba nazvana "Jasenovac - pravo na nezavorav", odnosno pravo na sjećanje na holokaust i genocid koji se dogodio u koncentracionom logoru Jasenovac.

Dačić je ukazao i da je jedna država u UN pružala veliki otpor zbog organizovanja izložbe.

S druge strane, ministar je zahvalio preživjelim logorašima koji su došli na izložbu.

"Ovo će biti prilika da ceo svet sazna pojedinosti ovde u sedištu međunarodne organizacije jer je koncentracioni logor Jasenovac bio jedini logor u Evropi koji nije bio pod nacističkom upravom. Njime su upravljale ustaše", rekao je Dačić.

Kako je dodao, dok je u drugim koncentracionim logorima pod upravom nacista "smrt na neki način bila stavljena pod fazu industrijalizacije, odnosno nepoistovećivanja onih koji vrše zločine sa žrtvama", u Jasenovcu se "po bestijalnosti i načinu ubijanja" ispoljavala mržnja prema ljudima.

Zato su, naglasio je Dačić, najveće žrtve bili Srbi Jevreji i Romi.

"Želja je da se ovo ne zaboravi i da se ne dozvoli bilo kakva relativizacija i rehabilitacija zločina", poručio je Dačić.

Izložba, koja će biti otvorena u ponoć po našem vremenu, posvećena je holokaustu i genocidu nad Srbima, Jevrejima i Romima u koncentracionom logoru Jasenovac i u drugim logorima smrti koji su se nalazili na teritoriji bivše Nezavisne Države Hrvatske, dodao je Dačić.

Izložba „Jasenovac - pravo na nezaborav", prva je izložba međunarodne ekspertske grupe istoričara iz 7 zemalja u Ujedinjenim nacijama, 72 godine nakon Drugog svjetskog rata.

Izložba predstavlja skroman doprinos očuvanju univerzalnih vrijednosti čovječanstva i globalnih napora UN-a u cilju sprečavanja pojave revizije i rehabilitacije neonacističkih i neofašističkih ideologija isključivosti i svih oblika diskriminacije i fanatizma.

Glavni cilj izložbe je njegovanje kulture sjećanja na srpske, jevrejske, romske i antifašističke žrtve Holokausta i genocida u Jasenovcu, jednom od najbrutalnijih i najozloglašenijih od ukupno 8 logora za istrebljenje u Drugom svjetskom ratu.

Ovo je najveća i najmonumentalnija izložba koja će po prvi put biti postavljena u Ujedinjenim nacijama o Jasenovcu sa 7 tona opreme i eksponata kojom će se na multimedijalni način Srbija predstaviti kroz srpsko-jevrejski projekat povodom obilježavanja Međunarodnog dana Holokausta.