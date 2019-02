Dačić: Ja ipak nisam glup

BEOGRAD -- Svaki moj nastup sadrži i kritiku opozicije, a isto rade i Antić, Ružić, Slavica Đukić Dejanović i ostali kada dobiju prostore u medijima, izjavio Ivica Dačić.

Ministar spoljnih poslova Srbije i lider SPS je tako odgovorio na konstataciju Blica da je "SPS ispod radara u ratu vlasti i opozicije".

"U Danasu čak pišu da je Predrag Marković Vučićev propagandista. Pri tome, mi smo koalicioni partner SNS koji je samostalno izašao na izbore, za razliku od onih koji su bili na Vučićevoj listi, a sada ćute, pa i iz njegove stranke", rekao je Dačić.

"Kad Rasim kaže da treba ignorisati proteste, to je valjda za neke u redu, a kada bih ja to rekao, odmah bi ispalo da se kolebamo. PUPS, Karić, Nenad Popović, SPO, šta je sa njima"? pita Dačić.

Kaže, međutim, da oni njega ne interesuju, već SPS, koji je zajedno sa Vučićem i da uopšte u njegovoj stranci ne razmišljaju o nekoj novoj koaliciji.

"Ono što radi opozicija je štetno za Srbiju i to je apsloutno neprihvatljiva opozicija za nas. Inače, ljudi su često oportunisti, uglavnom se ne mešaju u teške stvari. Pa ni mene ne brane moji iz SPS, ni iz SNS, kad me neko napada, kad mi Pacoli preti atentatom li me naziva zamenikom balkanskog koljača koji ne treba da učestvuje na sednicama SB UN. Zato razumem potrebu da svi u koaliciji budemo solidarni i delimo odgovornost", kazao je Dačić.

On ističe da "samo glup čovek može da se udružuje sa gubitnicima". "Ja ipak nisam glup", zaključio je Dačić, uz konstataciju da se "ne može biti na sredini puta, jer će svi da te pregaze".