Dačić: Jasna poruka da američka podrška Prištini nije bezuslovna

BEOGRAD - Reakcija SAD koje su zapretile Prištini taksama ukoliko ne ukine sankcije na srpske proizvode, i odbile da izdaju vizu kosovskom premijeru Ramušu Haradinaju, pokazuje da podrška Kosovu neće biti bezuslovna, kaže ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić.

Šef srpske diplomatije istakao je za RTS da američka administracija podržava napore da se pronađe kompromisno rešenje.

On je rekao da zvanične potvrde nema, ali da se u diplomatskim krugovima može čuti da Haradinaj u skorije vrijeme neće moći da posjeti SAD, ukoliko sve ostane ovako kako jeste.

"Ovo nije prvi put u njegovoj karijeri, ali ovo potvrđuje ono što smo govorili ranije – neće biti uspeha da Priština ukine nerazumnu odluku o taksama dok se veoma snažno ne oglase SAD i izvrše pritisak. Zbog toga je bitno ovo što se dešava. Sto posto je tačna informacija koju imamo, a to je da su zapretili Prištini – ili ćete ukinuti takse ili će biti neke vrste sankcije", rekao je Dačić.

Kako kaže, sve što dolazi od Amerike, Prištinu boli, a ovakva reakcija pokazuje da SAD ostaju opredijeljene da se pruži prilika da se postigne trajno rješenje koje ne može postići bez dogovora Beograda i Prštine, a to bi bio kompromis, Amerika to podržava za razliku od politike nekih ranijih administracija i predsjednika. I to je velika promjena.

Sa druge strane, dodaje, Amerika neće dopustiti, i to je Pristini jasno rečeno, da sporazum ne bude postignut zato što ga Priština opstruira.

To je prvo rečeno Tačiju, on je obećao, ali oni su mislili su da će to tek tako da prođe.

Ali ovo pokazuje da SAD ozbiljno shvataju mogućnost da dođe do dogovora, i mi to pozitivno ocjenjujemo, da se izvrši pritisak jer to je osnovni preduslov da se nastavi dijalog.

"Mesecima govorimo o zaokretu, ali ovo je prvi put jasno rečeno da ta podrška neće biti bezuslovna, a to pokazuje i ispravnost naše politike, a to je da se Srbija pokazala kao konstruktivan faktor i da je postupila ispravno, i da je odluka o neuvođenju kontramera pokazala da ničim neće opstruirati dijalog", rekao je Dačić.

On je ponovio da je Srbija spremna da nastavi sutra dijalog sa Prištinom, ali preduslov za to je da se ukine nešto što onemogućava dijalog, a to je u ovom slučaju takse.

Dačić je ocijenio da je dobro što su SAD reagovale oštrije nego EU ističući da i jedni i drugi imaju mehanizme, a da je EU imala više mehanizama koji nisu primjenjeni.

Dijalog ne postoji, ali namjera da se pronađe trajno rješenje u brzom periodu nije skrivena, ali sada smo veoma smo daleko sad od toga, jer je dijalog u blokadi zbog nerazumnih odluka Prištine.

Osvrnuo se na predstojeću posjetu ruskog predsjednika Vladimira Putina, Dačić kaže da je od velikog značaja redovno održavanja susreta na visokom niovu.

Ovo je u ovom trentuku u svjetskim medijima, jedan do najvažnijih događaja u svijetu ove nedjelje.

"Srbija sa Rusijom razmatra sva pitanja i veoma smo zavalni na podršci, a sa druge stranu, mi redovno informišemo rusku stranu šta se dešava u dijalogu. I Sad i Rusija kažu da se mi dogovorimo sa Prištinom. Oni su se dogovorili da će podržati ono što dogovore Beograd i Priština. Priština pokazuje da neće dogovor”, rekao je Dačić.