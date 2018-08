Dačić: Još je rano reći hoće li uopšte biti kompromisa

BEČ -- Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas u Beču da je još rano da se kaže da li će uopšte biti kompromisa između Beograda i Prištine.

Uoči početka neformalnog sastanka ministara spoljnih poslova EU u Beču na kojem prisustvuju i predstavnici zemalja kandidata Dačič je rekao da je "Srbija posvećena tome da se dođe do kompromisa između Beograda i Prištine".

"Međutim, veoma je rano govoriti kada će to biti i da li će uopšte doći do kompromisnog rešenja pošto nisam siguran da i druga strana to želi", rekao je Dačić

On je dodao da je kompromis u najboljem interesu i srpskog i albanskog naroda.

"Smatramo da bi to doprinelo stabilnosti čitavog regiona. To bi naravno značilo i otvoreni put u smislu evropskih integracija i članstva u EU", rekao je Dačić.