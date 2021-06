Dačić: Još nema agende evroparlamentaraca za dijalog

BEOGRAD - Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić kaže da ga predstavnici Evropskog parlamenta koji učestvuju u međupartijskom dijalogu o poboljšanju izbornih uslova još nisu obavijestili o agendi razgovora.

"Rekli su da ćemo se čuti do kraja maja i nismo se čuli, pre svega zbog njihovih planova, tako da očekujem ovih dana da ponovo razgovaram sa njima i vidim kakav će biti dalji raspored kada je reč o tom koloseku međupartijskog dijaloga", rekao je Dačić Tanjugu.

Inače, danas ističe odluka o hitnim mjerama po kojima su misijama EP bila zabranjena putovanja, zbog korona virusa. To znači da bi nakon isticanja ove mjere mogli fizički da dođu u Beograd, osim ukoliko se zabrana putovanja ne produži.

Na pitanje da li se zna kada će "evropska četvorka" doći da sastanke obavlja uživo, Dačić kaže da još čeka razgovore sa njima i da sada treba da se sagledaju i nove mogućnosti za njihova putovanja, ali i da pripreme prijedlog agende šta bi radili kada bi se organizovali sastanci.

Upitan zbog čega je problem da se napravi agenda, Dačić odgovara da "zaista ne zna" i podsjeća da su njega optuživali da je on bio taj koji vrši opstrukciju dijaloga, te da je on još 1. marta tražio da se pokrenu razgovori.

"I, evo do dan danas još to nismo počeli. Razlog je pre svega odlaganje od strane predstavnika Evropskog parlamenta u cilju što bolje pripreme. Ja ne želim tu da tražim bilo kakve zle namere, ali svi treba da znaju da je to osnovni razlog. Sa aspekta vlasti postoji puna spremnost da se krene sa tim razgovorima", naveo je Dačić.

Dačić je podsjetio da se paralelno odvija dijalog sa strankama koje ne žele posredovanje stranaca.

Te stranke su, kaže Dačić, izrazile želju da direktno razgovaraju sa predstavnicima vlasti, naročito kada su čuli da će u tome učestvovati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je i predsjednik najveće stranke i najznačajniji faktor odlučivanja.

"Dogovorili smo se da napravimo jednu užu radnu grupu koja bi se bavila pripremama dogovora koji bismo postigli. Sastajemo se svakog utorka, videćemo samo ove nedelje da li će to biti utorak ili sreda, ali nastavljamo sa radom, imamo četiri teme o kojima razgovaramo", objasnio je Dačić.

Kako je naveo, u tom dijalogu su određene i teme, ali i rokovi.

"Razgovarali smo da treba da probamo da do kraja juna završimo što je moguće više tema", rekao je on.

Na pitanje da li se poslije toga očekuje zvanično potpisivanje sporazuma, Dačić kaže da je ideja takva da se dogovor predstavi svim učesnicima na plenarnoj sjednici i da "svi stanu iza toga".

"Krajnji rok jeste šest meseci pre održavanja predsedničkih i parlamentarnih izbora", precizirao je predsjednik skupštine.

Podsjeća da se teme tiču medija, izbornih procedura, finansiranja političkih aktivnosti, funkcionerske kampanje, a tu je i pitanje izbornog dana, kontrole izbornog procesa u smislu sprečavanja određenih manipulacija.

Dačić je, odgovarajući na pitanje o organizaciji predstavljanja izvještaja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o dijalogu Beograda i Prištine tom dijelu opozicije, kazao da su mnoge od tih stranaka iskazale potrebu da postoji državno jedinstvo i politička stabilnost, prije svega kada je riječ o KiM.

"O tome su govorili i Saša Radulović, Boško Obradović, Miloš Jovanović, Žika Gojković, Aleksandar Šešelj, Milan Stamatović, Milica Ðurđević. Mislim da bi to bilo veoma korisno, ali nismo precizirali datum", rekao je Dačić.