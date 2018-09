Dačić: Ko može Srbiji osporiti borbu za nacionalni interes?

BANJALUKA - Prvi potpredsjednik Vlade Srbije i šef srpske diplomatije, Ivica Dačić, poručio je danas u Banjaluci da je licemjerno to što se pojedine države protive razgraničenju Srbije i Kosova i poručio da je to isključivo pitanje dogovora Beograda i Prištine u koje niko sa strane ne treba da se miješa.

"Ko može da ospori Srbiji da se bori za svoj nacionalni i državni interes. Ako svi kažu da treba da bude dogovor, onda je to dogovor, a ako svi kažu da Srbija treba da prizna Kosovo to nije dogovor, to je ultimatum koji Srbija nikada neće prihvatiti", rekao je Dačić za Tanjug.

Srbija, potvrdio je, jeste za dogovor, ali to nije naša slabost.

"To što se zalažemo za dogovor ne znači da smo mi slabi. Srbija samo brani svoje interese i stavove, a oni koji su priznali Kosovo nemaju moralno pravo da govore o principu nepromjenljivosti granice", naveo je Dačić.

Zbog toga je, kaže, na današnjem ministarskom skupu u Banjaluci više puta morao žestoko da reaguje na diskusije predstavnika iz nekih okolnih zemalja koje su nas, kako je rekao, od starta napadale zbog ideje o razgraničenju.

Ocjenjujući da je riječ o licemerju tih zemalja, Dačić kaže da neko ko je priznao kosovsku nezavisnost nema prva da priča o tome da teba sačuvati postojeću granicu Kosova.

Kada su neke zemlje donosile odluku o priznanju kosovske nezavisnosti, granice Kosova nisu postojale, postojala je i sada postoji samo administrativna linija, ukazao je Dačić.

"Kosovo nije članica ni UN, niti Oebsa niti EU. Kosovo se u evropskim dokumentima vodi kao teritorija, a ne kao država, ŠP koji je potpisan sa Kosovom nije isti kao ŠP koji ima Srbija, a i vizna liberalizacija se donosi na teritoriju Kosovo", jasan je šef srpske diplomatije.

Zato je, kaže, istakao da je dogovor Beograda i Prištine "naš bilateralni dogovor" koji se ne tiče bilo koga trećeg.

"U tom smislu nemamo namjeru da trpimo licemjerne stavove zemalja koje su priznale Kosovo", rekao je Dačić i dodao da je hrvatsku koleginicu Mariju Burić zamolio da premijeru Hrvatske Andreju Plenkoviću prenese da je to što priča o Badinteru i Badinterovoj komisiji neistina.

Stav Badinterove komisije, koja se (1991) bavila granicama republika bivše Jugoslavije bio je da bivša SFRJ treba da se raspadne po republičkim granicama i nikada nigdje nije bilo pmenuto pitanje srpske pokrajine Kosova.

Tada je čak, podsjetio je, Badinterova komisija rekla da se međurepubličke mogu menjati ako se o republike o tome podstignu dogovor.

Zato je, kaže, svaki stav o nepromjenjivosti granice neprincipijelan i licemjeran.

"To je jedan neprincipijelan stav onih koji govore o nepromenjivosti granica i ukazuje na to da se oni protive dogovoru Beograda i Prištine, a naročitu dogovoru prema kojem bi Srbja trebalo nešto da dobije", naveo je Dačić.

Pomenuo je i primer Bugarske, odnosna premijera Bojka Borisova čiji stav je prošle nedjelje na sastanku ministara u Beču bio takođe oštar po tom pitanju.

"Ukazao sam na to da je Borisov bio prisutan na trilatrali sa Vučićem i Ciprasom, kojoj smo prisustvovali Kocijas, Zaharijeva i ja, kada su do detalja od predsjednika Srbije upoznati sa onim što je predlagao i predlaže. Tada nisu rekli ništa protiv tog stava", naveo je Dačić.

Ponovio je da je zato svako miješanje sa strane kada je riječ o dogovoru Beograda i Prištine apsolutno neprimjereno.

"Srbija se zalaže za dogovor sa Prištinom i neće dozvoliti da je bilo ko ponižava, a naročito ne oni koji su porušili granice Srbije, kada su priznavanjem Kosova priznali promenljivost granica, a sada govore ''puj pike ne važ''i, od sada to neće važiti.", naveo je Dačić i dodao da se to odnosi na Makedoniju, ali i na neke druge.

Podsjetio je da je Srbija svih ovih godina prilikom organizovanja nekog međunarodnog skupa Makedoniju pozivala kao Republiku Makedoniju, a Grčk je zbog toga svaki put Beogradu ulagala protest.

Govoreći o nedolasku kosovskog šefa diplomatije na ministarski sastanak u Banjaluku zbog, kako je rekao, navodnih prijetnji i reagovanja tim povodom predstavnika nekih zemalja, Dačić je konstatovao da, na primjer, nijedna od tih zemalja nije reagovala kada je Marko Ðurić brutalno uhapšen u Kosovskoj Mitrovci i po Prištini vođen kao kriminalac.

Podsjetivši da je i njemu više puta bio zabranjivan ulazak na Kosovo, Dačić je rekao da je Pacoli dobio vizu, a da je to što nije došao njegova stvar