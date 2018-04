Dačić: Ko ne radi dobro može biti smijenjen i bez rekonstrukcije

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je danas da sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem nije razgovarao o rekonstrukciji Vlade i ponovio da je stav SPS da nije za rekonstrukciju.

Kako je rekao, stav SPS-a je da promjene nisu loše, ali da ne bi trebalo da budu česte i brze, jer vreme treba da pokaže da li neko zna da radi ili ne.

"To nije moja odluka, već SNS i predsednika Vučića. Ne verujem da će to biti do 9. maja, kako se spekuliše u medijima, jer je taj datum jako blizu, a postoje ozbiljnije teme kojima se svi bavimo", rekao je Dačić novinarima nakon sastanka sa ministrom spoljnih poslova i međunarodne saradnje Burundija Alanom Aime Njamitve.

Dačić je dodao da rekonstrukcija sama po sebi nije loša ideja, ali da ne treba da preraste u nešto što će se desiti samo da bi se desilo.

"Svako ko ne radi dobro može da bude smenjen i bez rekonstrukcije", rekao je Dačić.