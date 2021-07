Dačić: Kompromis u dijalogu je realno stanje na terenu

BON - Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je da bi kompromis u dijalogu trebalo da podrazumijeva nešto što je u interesu obje strane i dodao da ne zna da li je on moguć.

On je u intervjuu za Deutsche Welle pojasnio da je stanje na terenu takvo da Srbija nema puni suverenitet u Prištini, niti Priština na sjeveru Kosova, i da to može da se riješi kompromisom.

"Da li ta situacija na terenu može da se izmeni osim ratom? Da li može da se izmeni na primer kompromisom? Može. Bolje kompromisom. Dakle, za mene je kompromis realno stanje na terenu", rekao je Dačić.

Upitan da li to znači podjelu ili razmjenu teritorija on je kazao da bi sve to trebalo da bude dio dogovora.

"Znate, mi sada dolazimo u situaciju da, ko god sad govori o tome, misli na situaciju da Srbija treba da prizna Kosovo. Hej, nemojmo da polazimo od toga. Imamo li mi situaciju da neko predloži neko rešenje koje bi predstavljalo kompromis i srpskih i albanskih interesa? Za sada niko ne želi da se time bavi, niko ne želi da preuzme odgovornost", rekao je Dačić.

Odgovarajući na pitanje novinara da li će Srbija u jednom trenutku priznati Kosovo, Dačić kaže da nikakvo jednostrano rješenje Srbija neće priznati.

"Samo da se razgovara i da se dijalog nastavi. Ja još jednom ponavljam: za mene je prihvatljivo sve što bi moglo da se podvede pod neki kompromis koji obuhvata deo i jednih i drugih interesa. Ali, me Vi sada pitate o nečemu u čemu ja ne učestvujem", rekao je on.

Kako je rekao, u Berlinu su razočarani stavom premijera privremenih institucija Aljbina Kurtija koji ne priznaje prethodno potpisane Sporazume, odnosno smatra da treba da ih sagleda da bi odlučio o nastavku dijaloga.

Kada se radi o pitanju nestalih Dačić kaže da to pitanje treba da bude prioritet, ali da se tu ne radi samo i pitanju nestalih Albanaca, već i o nestalima iz BiH, Hrvatske, nestalim Srbima sa KiM.

"Ne znam kako vi mislite da političari treba o tome da imaju odgovornost zato što ne postoji ništa u Srbiji što je bilo, a da ja znam, da je nekom nešto zabranjeno ili naređeno da nešto ne radi. Isto tako znam da ima primedaba i iz drugih sredina, ali isto tako i mi imamo primedbe na Prištinu i na neke druge. Mi smo im dali spisak gde treba da se traži, ali oni to neće da rade", istakao je Dačić.

Prema njegovim riječima, to pitanje je pokrenuto prije nekoliko godina, bile su donijete i određene rezolucije tim povodom, ali to treba da bude van političkih pitanja.