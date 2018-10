Dačič: Komšić već provocira

BEOGRAD - Bosna i Hercegovina nije priznala Kosovo i ako članovi Predsjedništva ne poštuju teritorijalni integritet Srbije treba da znaju da narušavaju prijateljske odnose i da će izazvati recipročnu reakciju, rekao je sinoć šef diplomatije Srbije Ivica Dačić na izjavu Željka Komšića da je za njega Kosovo nezavisna država.

"Novoizabrani hrvatski član Predsedništva BiH Željko Komšić još nije ni stupio na dužnost, a već se potrudio da provocira Srbiju svojom izjavom da smatra da je Kosovo nezavisna država. I ja lično smatram da Republika Srpska može da bude nezavisna država kad to može i Kosovo, ali Srbija ima zvaničnu spoljnu politiku po kojoj priznaje teritorijalni integritet BiH", rekao je Dačić za Tanjug.

Kako je dodao, Komšić bi morao da zna da je on sada na čelu BiH, u kolektivnom organu i da je spoljna politika te države samo ono što je odluka Predsjedništva.

"BiH nije priznala Kosovo i ako članovi Predsedništva ne poštuju teritorijalni integritet Srbije, treba da znaju da narušavaju prijateljske odnose, kao i da će izazvati našu recipročnu reakciju. Umesto toga, bolje je da se okrenemo saradnji i zajedničkoj budućnosti", zaključio je Dačić.

Izabrani član Predsjedništva BiH iz redova hrvatskog naroda Željko Komšić izjavio je juče da je za njega Kosovo nezavisna država, ali da je sa Miloradom Dodikom u Predsjedništvu malo vjerovatno da BiH promijeni odluku o Kosovu.

"Nemam dilemu da je Kosovo nezavisna država. Odmah da znate da je to moje mišljenje... Rekao sam da je Kosovo nezavisna država i da bi BiH bilo pametno da to uradi, ali sa Miloradom Dodikom u Predsjedništvu ja čisto sumnjam da ćemo doći do te odluke, ali ne krijem svoj stav", rekao je Komšić za Dojče vele.